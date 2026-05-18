Galeri/Miz'in düzenlediği 'Eşik' adlı grup sergisi, Mardin Meyman Sanatevi'nde sanatseverlerle buluştu. 7 Haziran'a kadar ziyaretçiye açık kalacak sergi, Mezopotamya'yı yalnızca bir coğrafya değil, katmanlı bir hafıza alanı olarak ele alıyor.

MARDİN (İGFA) - Galeri/Miz tarafından hazırlanan 'Eşik' başlıklı grup sergisi, 14 Mayıs-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Meyman Sanatevi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergi; Ayşe Topçuoğulları, Ayşe Ebru Eryılmaz, Belmin Pilevneli, Cemil Güç, Doğukan Çiğdem, Gül Ilgaz, Kaan Tanhan, Işıl Esen, Metin Kalkızoğlu, Orhan Gazi Keskin ve Tuba Önder'in çalışmalarını bir araya getiriyor.

'Eşik' sergisi, Mezopotamya'yı yalnızca tarihsel bir coğrafya olarak değil; üst üste binen zamanlar, anlatılar ve bilgi rejimlerinin kesiştiği çok katmanlı bir alan olarak ele alıyor. Sergi, mitler ve ikonlar üzerinden kurulan 'kadimlik' anlatısının aynı zamanda kayıp ve müdahale edilmiş tarihsel hafızaları da örttüğünü sorguluyor.

Sergide yer alan sanatçılar, farklı kavramsal yaklaşımlarla hafıza ve temsil ilişkisini yeniden yorumlarken; çalışmalar; mitlerin güncel bilgi üretim biçimlerine dönüşümü, kolektif hafızanın yeniden yazımı, beden ve sembol ilişkisi ile görünür olanın ötesindeki tarihsel katmanlara odaklanıyor.

Ayşe Ebru Eryılmaz, farklı zamanlara ve bilgi rejimlerine ait izleri üst üste bindirerek doğrusal olmayan bir okuma önerirken; Ayşe Topçuoğulları, hafızada bedenden bedene taşınan ve zamanı geldiğinde bir nar gibi açılarak çoğalan saklı bilgiyi araştırıyor. Belmin Pilevneli miti güncel bir bilgi biçimi olarak yeniden kurarken, Cemil Güç Mezopotamya Ovası'nın serapla denize dönüştüğü hayali bir düzlemde ruhsal bir var oluşun izini sürüyor.

Doğukan Çiğdem ise çalışmalarında mitlerin ideolojik aygıtlar içinde geçirdiği dönüşümü ve kolektif hafızanın yeniden yazım süreçlerini ele alıyor. Gül Ilgaz özgürlük kavramını sezgisel bir düzlemde yeniden sorgularken, Işıl Esen beden, mit ve sembol arasındaki geçirgen ilişkilere odaklanıyor. Kaan Tanhan geçmişin bilgisini güncel teknolojilerle birleştirerek yeni geçitler öneriyor.

Metin Kalkızoğlu yeraltı ve yerüstü arasındaki eşiği araştırırken, görünür tarihin altında saklı kalan hafızaya dikkat çekiyor. Tuba Önder, Mezopotamya mirasını toprağın derinliklerindeki kök hareketiyle ilişkilendirerek saklı bilgiyi yüzeye taşıyan dinamik bir bağ kuruyor. Orhan Gazi Keskin ise otorite, bilgi ve güç arasındaki yapısal ilişkileri mermer üzerinden şekillendiriyor.

