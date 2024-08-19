Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Erzurum oldu. Festivalin ikinci günü Erzurum birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. ERZURUM (İGFA) - M. Fatih Çıtlak’ın Anlatımıyla Âsitâne Meşkleri Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda Erzurumlularla buluştu. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün yaptığı etkinlik İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından gerçekleştirildi.

Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi’nde, İsrafil Daştan, Zakir Tekgül, Temel Turabi, Ertuğrul İmamoğlu ve Aşık Emircan sahne aldı. Aynı sahnede gerçekleşen Yerel Sesler, Bizden Ezgiler etkinliğinde ise sahne Ayhan Yalçın’ın oldu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen çocuk oyunu Şekeronya, Erzurum Devlet Tiyatrosu Tiyatro Salonu’nda miniklerle buluştu.

ÜNLÜ İSİMLERLE SÖYLEŞİLER

Festival süresince birbirinden önemli isimler de söyleşilerde dinleyicileriyle bir araya geliyor. Festivalin ikinci günü, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğündeki söyleşide, oyuncu ve fenomen Ömer Başdoğan, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Başdoğan ve Ersoy keyifli bir sohbete imza attılar.

Mehmet Gültekin Söyleşisi ve Fotomaraton Ödül Töreni Erzurum Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi’nde gerçekleşen Aşıklar Kıraathanesi Sohbetleri’nde Erzurum Şehrengizi konuşuldu.

GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT BİR ARADA

Festival süresince Kale Arkası Erges Konağı, Kale Önü El Sanatları Çarşısı, Şakir Gökgöz Hüsn-i Hat Atölyesi, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü ve Erzurum Müzesi Çocuk Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen atölyelerde geleneksel el sanatları çalışmaları sergilenerek, farkındalık oluşturuluyor. Bu kapsamda festivalin ikinci günü de Cam Şekillendirme Atölyesi, Geleneğin Hazineleri: El Sanatları Atölyesi, Sülüs Hat, Zanaat Yolu Atölye Çalışmaları ve Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi ziyaretçilerini ağırladı.

ÇOCUKLAR FESTİVALDE HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYOR

Olimpiyat Parkı’na kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” ile çocuklar gönüllülerince eğleniyor.

Festivali ikinci günü de çocuklar, “Özgür Özgülgün ile Çocuklara Masallar” ve Çocuk Tiyatrosu ‘‘Baby Shark” ile eğlenceli zamanlar yaşadı.

Çocuklar ayrıca; Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği’nde kitap okuyor, Bilim Atölyelerine katılıyor, teleskop ile gözlem yapıyorlar. Kahoot Bilgi Yarışması’nda ise eğlenirken öğreniyorlar.

Dokuz gün boyunca çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.