Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Kağan İslam, Uluslararası Nörobilim Günleri'nde koku kaybının Alzheimer'ın nedeni olabileceğine dair çalışmasıyla poster sunum yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

Rabia DEMİR / ERZURUM (İGFA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Nörobilim Günleri sempozyumu, nörobilim ve nöroteknoloji alanlarında uluslararası birçok önemli ismi bir araya getirdi.

Nörobilim dünyasının önde gelen araştırmacılarından Wolfram Schultz, Richard van Wezel ve Peter König gibi isimlerin yer aldığı etkinlikte, katılımcıların nörobilim alanındaki bilimsel çalışmalarını sunduğu yarışmalar da gerçekleştirildi.

Poster sunum kategorisinde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılımcılar yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Kağan İslam, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın danışmanlığında yürütülen çalışma ile ikincilik elde etti. Program sonunda dereceye giren katılımcılara plaket takdim edildi.

Poster sunumunda yer alan araştırmada, literatürde Alzheimer Hastalığında erken evre belirtisi olarak kabul edilen koku kaybının, hastalığın bir sonucu değil, nedeni olabileceği üzerinde duruldu.

Daha önce Parkinson Hastalığı üzerine yürütülen çalışmada, literatürde erken belirti olarak kabul edilen tat kaybının hastalığın nedeni olabileceğine yönelik bulgular ortaya koyarak birincilik elde eden, Aydın yürütücülüğündeki ekipte yer alan İslam, bu kez araştırmalarını Alzheimer Hastalığı üzerine yoğunlaştırdı.

Koku kaybı oluşturulan hayvanlar bir süre izlendiğinde hafıza performansında gerileme gözlemlendi. Sadece koku merkezinde lezyon oluşturulan, Alzheimer ile ilişkili beyin bölgelerine doğrudan müdahale edilmeyen hayvanların beyinleri incelendiğinde, Alzheimer hastalığıyla ilişkili bölgelerde de yapısal hasar bulgularına rastlandı. Elde edilen sonuçlar, koku kaybının Alzheimer hastalığının oluşum sürecinde bir rol oynayabileceğine işaret etti.

Ayrıca çalışmada, beynin 'RAM' ve 'harddisk' kapasitesinin hesaplanabilmesine yönelik yeni bir formül geliştirilerek deney sürecinde uygulandı.

Söz konusu modelde, bilgisayar sistemlerinde kullanılan bellek yapısına benzer kavramsal bir yaklaşım kullanıldı. Araştırma ekibi, bu yöntemle beyin verilerinin daha sistematik şekilde değerlendirilmesine yönelik yeni bir analiz de ortaya koydu.

Değerlendirme sürecinde jüri ve akademisyenlerden oluşan kurul tarafından yapılan puanlama sonucunda çalışma, ikinciliğe layık görüldü.