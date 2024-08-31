Erikli sahilinde dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Erikli Amatör Balıkçılar Derneği’nin etkinliği gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 13.30’da Vali Konağı önünde geçen tekneler, sahilde toplanan vatandaşlar tarafından ellerindeki bayraklarla selamlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu yaşatıldı.

Teknelerde çalınan marşlar da vatandaşın coşkusuna eşlik etti.

Erikli Amatör Balıkçılar Derneği bu etkinliğin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı başta Keşan Belediyesi’ne, Gezi Teknesi sahibi Oğulcan Eler’e ve Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü’ne teşekkür etti.