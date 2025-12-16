Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyen epilepsi, doğru tanı ve tedaviyle çoğunlukla kontrol altına alınabiliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Aykut Kural, özellikle kısa süreli dalgın bakışlar gibi gözden kaçabilen belirtilerin erken tanıda kritik rol oynadığını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) -Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, beynin elektriksel aktivitelerinin aniden kontrol dışı hâle gelmesi sonucu tekrarlayan nöbetlere yol açan yaygın bir nörolojik hastalık. Dünyada yaklaşık 65 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası bulunuyor.

Epilepsi nöbetleri, hastaların iş, aile ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir ve nadiren de olsa yaşamı tehdit eden tablolara yol açabiliyor. Ancak Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Aykut Kural, doğru tanı ve kişiye özel tedavi ile çoğu nöbetin kontrol altına alınabildiğini belirtiyor. Kural, erken tanının önemine dikkat çekerek, 'Erken tanı ile nöbetler daha hızlı kontrol altına alınmakta, nöbetlerin direnç kazanması ve beynin tekrarlayan nöbetlerden zarar görmesi önlenmektedir. Böylece hastalar nöbetsiz bir yaşam sürüp, eğitim ve iş hayatlarına sorunsuz devam edebiliyor' diyor.

DALGIN BAKIŞLAR EPİLEPSİ HABERCİSİ OLABİLİR

Toplumda epilepsi denilince akla genellikle bilinç kaybı, kasılma ve ağızdan köpük gelmesi geliyor. Oysa epilepsi, farklı nöbet tipleri ile kendini gösterebiliyor. Kural, 'Sadece saniyeler süren kısa donakalma, dalgın bakışlar ve ani sıçrama nöbetleri de epilepside sık görülür ve çoğu zaman fark edilmez. Bu belirtilerin gözden kaçması tanıyı ve tedaviyi geciktiriyor' uyarısında bulunuyor.

Epilepsi nöbetlerinin çoğu 1-2 dakika sürse de 5 dakikayı aşan nöbetler acil müdahale gerektiriyor. Kural, 'Nöbet süresi uzadıkça beynin oksijensiz kalması nedeniyle kalıcı beyin hasarı riski artıyor. Bu nedenle uzayan nöbetlerde her dakika çok kritik' diyor.

Epilepsinin nedenleri arasında genetik yatkınlık, doğumda oksijen yetersizliği, inme, travma, tümörler, enfeksiyonlar ve yapısal beyin bozuklukları yer alıyor. Bazı vakalarda ise belirgin bir neden saptanamıyor ve bu tablo 'idiopatik epilepsi' olarak adlandırılıyor. EEG, MR ve video-EEG ile yapılan tanılar artık yapay zekâ destekli analizlerle güçlendiriliyor ve hastaya özel tedavi planları oluşturuluyor. Doç. Dr. Kural, epilepsi tedavisinde başarı oranının yüksek olduğunu belirterek, 'Hastaların yüzde 65-70'i doğru ilaç tedavisiyle tamamen nöbetsiz bir yaşam sürebiliyor. Amaç, nöbetleri durdurmak ve yan etkisiz bir yaşam sağlamak' ifadelerini kullanıyor.