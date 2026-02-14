Epilepsi hastası kadınların anne olamayacağı yönündeki yaygın yanlış inanışlara dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuray Kuzukıran, epilepsinin sağlıklı bir gebeliğe engel olmadığını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Uluslararası Epilepsi Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kuzukıran, doğru tedavi ve düzenli takiple epilepsisi olan kadınların büyük çoğunluğunun sağlıklı bebekler dünyaya getirebildiğini ifade etti.

Gebelik sürecinde epilepsi tedavisinin kesinlikle kesilmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Nuray Kuzukıran, ilaçların hekim kontrolü dışında değiştirilmesinin ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekti.

Kuzukıran, 'Gebelikte epilepsi tedavisinin kendi kendine bırakılması ya da dozlarının değiştirilmesi son derece sakıncalıdır. Kontrolsüz nöbetler, hem anne hem de bebek için kullanılan ilaçlardan çok daha büyük tehlike oluşturur' dedi.

Sağlıklı bir gebelik süreci için disiplinler arası takibin önemine işaret eden Kuzukıran, gebeliğin mutlaka nöroloji ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının iş birliğiyle planlanması gerektiğini vurguladı.

İlaçların düzenli kullanılmasının, dozların doktor kontrolünde ayarlanmasının ve folik asit desteğinin ihmal edilmemesinin kritik olduğunu belirten Kuzukıran, düzenli kontrollerin de gebelik sürecinin güvenli ilerlemesinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

Op. Dr. Nuray Kuzukıran, 'Doğru bilgi, doğru takip ve yeterli destekle epilepsi ile sağlıklı bir gebelik mümkündür. Önemli olan korkularla değil, bilimsel verilerle hareket etmektir' ifadelerini kullandı.