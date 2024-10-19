Engelsiz Yaşam Vakfı ddün Keşan’da 20 tekerlekli sanadalye dağıtımı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İsmet Mercan, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Keşan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yavaş işbirliği ile gerçekleşen organizasyonda Keşan Engellileri Koruma Derneği binası önünde saat 14.30’da gerçekleşen törene Keşan Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Yavaş, Mustafa Naci Öztürk, Cahit Kemer, Engelsiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İsmet Mercan,Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Fatma Öz, mahalle muhtarları, engelliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Mustafa İsmet Mercan şunları söyledi. “Keşan Belediye Meclisi üyemiz Hüseyin Yavaş ve Engelsiz Yaşam Vakfı olarak gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonumuz Keşan’da ikinci etkinliğimiz olacak. Bundan sonra da daha büyük yardımlarımızda olacak. Vakfımızda işadamaları, akademisyenler, oyuncular, üst düzey insanlar, konserler yapıyoruz. Bu konserlerden kazandıklarımızla da bu tür ürünleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Keşan’a getirdiğimiz tekerlekli sandalyeler Almanya’dan geldi. Ocak ayında yine çok büyük bir balomuz olacak. Oradan çok büyük yardımlar bekliyoruz.” dedi.

Mercan, yine Vakfa gönül veren ve ücretsiz konserler veren Burak Kibar’ın da Malkaralı olduğunu belirterek, “Kendisi Etiler de sahne alıyor. Çok çok kaliteli bir sanatçımız, her şeyden evvel yardımsever ve Tekirdağlı. Kendisine bir kuruş ücret ödemiyoruz. Yemek parasını da cebinden ödüyor. Keşan da bu akşam sizlerle buluşacak.Kendisine de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Burak Kibar’da “Keşan’da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Burada Keşanlılara moral vereceğiz. Bu hafta Sezen Aksu’dan aldığım Kahpe Kader adlı şakıya klip çekeceğiz. 12.klibim olacak. Trakya’dan da destek bekliyorum.”dedi.

Hüseyin Yavaş’ta yaptığı konuşmada “ Bu destekler için Engelsiz Yaşam Vakfı ve Mustafa İsmet Mercan’a teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahibi olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize temin etmeye devam edeceğiz, çalışacağız. Gelen yardımları Keşan’ımız ile paylaşacağız.”

Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Fatma Öz’de , destekler nedeniyle Hüseyin Yavaş ve Mustafa ismet Mecan ile Engelsiz Yaşam Vakfı’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeleri teslim edilerek tören sona erdi.