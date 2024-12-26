Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezalarını 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde yüzde 43,93 oranında arttırdı.

Ticaret'in 2025 yılı idari para cezaları 'Resmi'leşti Ticaret'in 2025 yılı idari para cezaları 'Resmi'leşti

Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulanacak yeni idari para cezaları şöyle oldu:

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