Yüzlerce yelkencinin mücadele ettiği organizasyonda; 10 günde, 6 sınıfta, 21 klasmanda, 110 yarış yapıldı. Yarışların ardından dereceye giren takımlara ödülleri, 18 Ağustos akşamı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi’nde düzenlenen törenle verildi.İSTANBUL (İGFA) - Yelkencilerin sert rüzgârlara meydan okuduğu ve birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, sona erdi. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle yapılan organizasyon, 9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta düzenlendi.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında farklı sınıflarda yapılan yarışlarda, unutulmaz bir yelken deneyimi yaşandı. Yüzlerce yelkencinin mücadele ettiği organizasyonda; 10 günde, 6 sınıfta, 21 klasmanda, 110 yarış yapıldı. Yarışların etap birincilerine ve klasman derecesi kazanan ekiplerine ödülleri, 18 Ağustos Pazar akşamı İstanbul Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi’nde yapılan törenle verildi.

Yelkenin şampiyon ekiplerine ödülleri; Eker Süt Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Direktörü Çağdaş Savaşan, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, Slam - Olgar Şirketler Grubu Pazarlama Koordinatörü Furkan Kozanlı, TAYK Genel Müdürü Can Giray, TAYK Baş Hakemi Utku Bircan Balkal ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban tarafından takdim edildi.

Yat Sınıfı yarışlarında kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: Orient Express 6

IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

IRC2 Sınıf: Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula

IRC3 Sınıf: Organik Kimya Electron

IRC4 Sınıf: Sebago Alize G 28