12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda, merakla beklenen Yat Sınıfı Yarışları 16–17–18 Ağustos’ta yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, bu hafta sonu yapılacak Yat Sınıfı Yarışları ile sona erecek. 9 Ağustos’tan bu yana devam eden organizasyon, 16-17-18 Ağustos günlerinde en iyi yat yarışçılarını ağırlayacak.

YAKLAŞIK 50 TEKNE KATILACAK

Yat Sınıfı Yarışları, Olympos Regatta’nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında yapılacak. Yarışlar, 16 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00’da gece seyri ile başlayacak. Start, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilecek. IRC 0, 1, 2 sınıfları için tekneler, Çınarcık’ta atılacak bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp Moda Deniz Kulübü’ndeki finish hattına gelecek. IRC 3 ve 4 sınıfları ise Prens Adaları’ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübü’nde finish verecek. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekneler finish vermeye başlayacak. Yarışa, yaklaşık 50 tekne katılacak. 17 Ağustos Cumartesi günü tekneler için start saati 14.00 olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda 17 Ağustos’ta 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor. Start saatinin 12.00 olacağı 18 Ağustos Pazar günü de 2 şamandıra yarışı planlanıyor.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nın ilk iki gününde yapılan J/70 Sınıfı yarışları, grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstlendiği canlı yayınlarla izlenmişti. İzleyicilerin yarışın içinde hissetmesini sağlayan görüntüler, detaylı grafikler ve profesyonel anlatımlarla sporseverler tarafından beğeniyle karşılanan yayınlar, Yat Sınıfı Yarışları'nın son günü olan 18 Ağustos’ta da yapılacak.

Toplam 25 kameranın kullanılacağı çekimlerle Yat Sınıfı Yarışları; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlanacak.