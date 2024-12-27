Alınan doktor randevularının yaklaşık yüzde 20’si psikoloji ve psikiyatri şikayeti olanlar oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılındaki verilere göre en çok randevu alınan branşlar Psikoloji yüzde 20, Kadın Hastalıkları ve Doğum yüzde 12, Çocuk Sağlığı yüzde 8, Psikiyatri yüzde 7 ve Diş hekimliği yüzde 5 olarak sıralandı. 2023 yılında ise sıralama Psikoloji yüzde 24, Psikiyatr yüzde 12, Kadın Hastalıkları yüzde 12, Pediatri yüzde 8 ve Diş Hekimliği yüzde 6 şeklinde sıralanadı.

DocPlanner’ın Türkiye iştiraki olan; hastalar, hasta yakınları ve sağlık araştırması yapan kullanıcılar ile sağlık profesyonellerini bir araya getiren, Türkiye’nin en çok kullanılan özel sağlık randevu alma platformu DoktorTakvimi, 2024 yılına ait verilerini paylaştı.

RANDEVU LİDERİ ÜÇ BÜYÜK İL

Özel sağlık randevusu alma uygulaması olan DoktorTakvimi’nin sisteminde 200 binden fazla hekim ve uzman profili bulunuyor. yüzde 40 ile Marmara, yüzde 21 ile İç Anadolu, yüzde 15 ile Ege ve yüzde 10 ile Akdeniz olurken; nüfusa oranla en fazla randevu alınan şehirler sırasıyla Eskişehir, Kocaeli, Denizli, Konya ve Bursa oldu.

TÜRKİYE'DE SAYFA GÖRÜNTÜLENME SAYISI 65 MİLYON

Verilere göre, tüm DocPlanner ülkelerinin sayfa görüntülenme sayısı ise 582 milyon oldu. Türkiye'de bu rakam 65 milyona ulaştı; toplam sayfa görüntülenmesinin yüzde 11'inin DoktorTakvimi'ne ait olduğu ortaya kondu. En fazla sayfa görüntülenmesi olan ülkeler ise sırasıyla Polonya, Brezilya ve İtalya oldu.