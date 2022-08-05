YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı

Açıklanan kararlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

38 general ve amiral emekliye sevk edildi.

16 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

40 general ve amiral'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 264 olan amiral, general sayısı 273 olacaktır.

2022 Yılı Yüksek Askeri Şüra Basın Açıklaması şöyle:

1. 04 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilen, 2022 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,

b) Görev süresi uzatılacaklar,

c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.

c) 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır.

d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmışlardır.

e) Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır.

3) 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) Hv.K.K.lığından Korgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU Orgeneralliğe, K.K.K.lığından Tümgeneraller Yılmaz YILDIRIM ve Bahtiyar ERSAY Korgeneralliğe, Hv.K.K.lığından Tümgeneral İsmail GÜNAYDIN Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Osman AYTAÇ, Mustafa KOŞAN, Tamer ATAY, Alparslan KILINÇ, Fethi OLTULU ve Sinan EREN Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Rafet OKTAR, Erhan AYDIN ve Nihat BARAN Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ergin DİNÇ, Kadircan KOTTAŞ ve Ali ÖZMEN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

4) Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

5) Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.



Terfi Kararları

YÜKSEK ASKERİ ŞÜRADA ALINAN KARARLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI.pdf

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL VE ALBAYLAR .pdf

GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER.pdf

KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN AMİRAL VE GENERALLER.pdf