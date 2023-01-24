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Renault Trucks Türkiye, 2022 yılını ithal ürünler arasında lider olarak tamamladı 

Renault Trucks Türkiye, son yılların en yüksek başarısını sağlayarak hem çekici hem de 16 ton üzeri segmentinde 2022’yi ithal ürünler arasında lider olarak tamamladı. 

EMLAK 24.01.2023, 15:16 Murat Aydın
Renault Trucks Türkiye, 2022 yılını ithal ürünler arasında lider olarak tamamladı 

Türkiye ağır ticari araçlar pazarının gerçek hacmine dönmeye başladığı 2022 yılında, Renault Trucks, pazarın üstünde bir büyüme ile hedeflerini gerçekleştirdi. Renault Trucks, Türkiye ağır ticari araçlar sektöründe son beş yılda satış hacmini en hızlı arttıran marka olarak 2022’yi ithal kamyon ve çekici segmentinde liderlikle tamamladı. 

Küresel ekonomiden kaynaklanan dalgalanmalar, jeopolitik gerginlikler, tedarik zincirindeki zorluklar, ham madde maliyetlerindeki artış gibi olumsuzlukların tüm dünyada ticari araçlar sektörünü etkilediğine değinen Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “2022, ticari araçlar sektöründe elektromobilite ve dijitalleşme anlamında dönüm noktasıyken tüm üreticilerin, özellikle tedarik zinciri yönetimindeki engellerle mücadele ettiği bir yıl oldu. Tüm bu zorluklara rağmen Renault Trucks olarak globalde başarılı bir yıla imza attık. Türkiye ticari araçlar pazarı ise çok büyük bir ivme kazanarak hacim anlamında Avrupa'nın dördüncü pazarı olmayı başardı. 2017-2018'de Türkiye’de daralan ve zorlaşan pazar, çok büyük bir artış ile 2022’de normal seviyelerine gelmeye başladı ki bizce Türkiye 16 ton üzeri ticari araçlar pazarının olması gereken yer, 32.000 araç hacmiyle aslında tam olarak da burası” diye belirtti. 

2022 yılı, tablomuzda altın yılımız olarak yer aldı 

Sebastien Delepine, 2022 yılında Renault Trucks Türkiye olarak farklı başarılara imza attıklarının altını çizdi; “Türkiye, büyüyen bir pazar olsa da pek çok zorluğu aşarak rekor araç satışları elde ettik ve pazarın üzerinde büyüme gösterdik. Türkiye’de hem 16 ton üzeri hem de çekici segmentinde, ithal araç üreticileri arasında lider olduk. Satış sonrası hizmetlerde rekor seviyede performans gösterdik. Renault Trucks Finansal Hizmetler ise 2022’de en iyi performansını sergiledi. Tüm bunlarla doğru orantılı olarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağladık ve böylece altın bir yılı geride bıraktık. Öte yandan bu başarıyı geride bırakılan olarak değil, bir dönemin başlangıcı şeklinde görüyoruz.” 

Türkiye ağır ticari araçlar pazarındaki gelişmelerin detaylarına değinen Renault Trucks Bayi Ağı Ticari Direktörü Özgür Fırat; “Genel olarak pazara baktığımızda 6 ton üzeri segment, bir önceki yıla göre yüzde 23 büyüme göstererek 37.780 adetlik araç satış rakamlarına yaklaştı.16 ton pazarı ise uzun yıllar sonra 30.000 rakamını aştı ve bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüyerek 32.000 adetlere yaklaştı. 16 ton pazarındaki bu adetlerde çekici satışları ise yüzde 73 oranını temsil ediyor. Yani 2020’den bu yana uluslararası lojistiğin gelişimine paralel olarak çekici satışlarının artma trendi devam etti ve bir önceki yıla göre yüzde 33 büyüyen bir çekici pazarı gerçekleşti” dedi. 

Renault Trucks, Türkiye’de 25.yılına başarılarla başlıyor 

Renault Trucks Türkiye, 2022’de gerçekleştirdiği 2.430 araç satışı adedi ile Türkiye’de 25.yılına rekor bir başlangıç yapıyor. Ürün ve hizmet sundukları 6 ton, 16 ton üzeri ve çekici segmentleri olmak üzere üç alanda da pazar paylarını arttırdıklarını belirten Özgür Fırat; “16 ton ticari araçlar alanında, yüzde 7.1’lik pazar payı ile ithal markalar arasında birinci olduk. Çekici segmentinde de aynı başarıyı tekrar ettirdik ve yüzde 8.6 pazar payı ile yine ithal markalar arasında lider konuma geldik. Adet olarak baktığımızda 6 ton, çekici ve 16 ton pazarlarında satışlarımızı adetsel olarak ortalama yüzde 35 artırarak her segmentte pazarın büyüme hızından fazla gelişim gösterdik” şeklinde açıkladı. 

Türkiye pazarında odak noktamız, tüm ürün gamımız 

Renault Trucks, 2022 yılına yeni T,C,K EVO serisi araçlarını sunarak hızlı bir giriş yapmıştı. Yeni T, T High, C ve K EVO serileri, yakıt verimliliği, güvenilirlik, dayanıklılık, maksimum çalışma süresi gibi önemli özellikleri ile Türkiye’de de büyük talep gördü. Özgür Fırat açıklamasında; “Bu araçlarımız ile uluslararası lojistik, yurt içi taşımacılık, ağır yük ve proje taşımacılığı, inşaat, altyapı ve maden uygulamalarının beklenti ve ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılayan bir ürün gamı sunduk. Geçmişte sadece çekici segmentine odaklanırken artık tüm ürün gamımız ile Türkiye’de varlığımızı arttırıyoruz. 2022’de Renault Trucks D serimiz ile yurt içi ve şehir içi dağıtım görevlerine ağırlık verdik. D serisiyle daha önce çok odaklanmadığımız perakende alanında temas ettiğimiz müşteri sayısını yükselterek D serisinin bilinirliğini arttırdık. Tüm segmentleri kapsayan bu iş planımız, başarılarımızın katlanmasını sağladı” dedi. 

Turbo Compound, 2023 yılının temel argümanlarından biri olacak

Renault Trucks, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarını daha da düşürmek üzere T, T High, C ve K serilerini yeni DE11 ve DE13 motorlarla donatıyor. Turbo Compound araçlarının satışına 2022 yılı sonu itibariyle başladıklarını belirten Özgür Fırat; “Turbo Compound ile bir önceki seriye göre yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu ve aynı şekilde daha az CO2 salınımı sağlayabiliyoruz. Turbo Compound teknolojisi, 2023 yılında konsantre olacağımız temel argümanlarımızdan biri olacak. Bir diğer önemli ürünümüz ise Prestige. Yine 2022 yılı sonunda, yüksek konfor ve performans sağlayan özel tasarım Prestige modelimizi müşterilerimize sunduk ve çok olumlu geri bildirimler aldık. Yüksek donanımı ile üst düzey bir sürüş konforu sunan Prestige, aynı zamanda Turbo Compound teknolojisi ile yakıt tasarrufu açısından da cazip bir ürün” diye ekledi.  

Bu başarının arkasında bayi ağı teşkilatımızın gücü gözardı edilemez 

Renault Trucks Türkiye olarak bayi ağımızı güçlendirmek her zaman önceliğimizdi diyen Özgür Fırat; “Türkiye’de yaygın bir satış ve servis ağına eriştik. 17 noktada olan servis hizmetlerimizi 2023’de 19 noktaya ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca Gürcistan’daki iş ortağımızla Azerbaycan ve Ermenistan için anlaştık ve buralarda da yapılanmamız olacak. Sadece yeni yatırımcılarla değil mevcut bayilerimizle de büyüyoruz. Hem yeni illere, hem de mevcut tesislere yapılan yatırımlar, markamıza olan güveni gösteriyor” şeklinde açıkladı.

Başarılarımız, şans değil  

Sebastien Delepine; “Son derece profesyonel, kararlı, müşteri odaklı Renault Trucks iş ortakları ile son yıllarda büyümeye devam eden bayi ağımız sayesinde dinamik ekip çalışması ve işbirliği, bizi başarıya götürdü. Pazar kapsamımızı artırmaya devam ettik. İkinci El Kamyon satışlarımızın da bu pazar kapsamında önemli bir rol oynadığını ve bu yıl çok iyi sonuçlar elde ettiğini belirtmemiz gerekir. T, C, K EVO ve D serisi  araçlarımızın pazar ve müşterilerimiz tarafından gördüğü ilgi, ürün yelpazemizi çeşitliliği, müşteri portföyümüzü genişletmemiz başarılarımızı katladı. Müşteri çözümlerimizi geliştirerek müşterilerimizin toplam sahip olma maliyetini optimize eden müşteri çözümleri sunduk” diye belirtti. 

2023’te pazarın büyüklüğünü talepten çok arz belirleyecek  

Sebastien Delepine son olarak 2023’te müşteri memnuniyetine daha da fazla odaklanacaklarının altını çizdi; “Yakıt verimliliğinde son teknoloji olan yeni Turbo Compound araçlar ve çalışma süresini iyileştirmek için yeni çözümlerle 360 derecelik bir yaklaşım sunarak müşterilerimize en ideal iş çözümlerini sağlamaya devam edeceğiz.”

2023 yılında da talep artışının devam edeceğini öngördüklerini paylaşan Sebastien Delepine; “2023, karmaşık bir makro ekonomik ortamda zorlu bir yıl olabilir. Sektör, tedarik zinciri türbülansından etkilenmeye devam edecek diye düşünüyoruz ancak Türkiye pazarı için olumluyuz. 2023 yılında, 2022 yılına paralel bir pazar öngörüyoruz. 2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını, Renault Trucks’ın ise Türkiye ile ortak tarihinin 25. yılını kutlayacağımız için bizim için özel bir yıl olacak” şeklinde belirtti. 

#renaulttrucksturkiye #Renault
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