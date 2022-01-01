Yeni Yılın ilk gününde Bir zam da Marmaray’a geldi
Döviz kuru yükselişini bahane ederek başlatılan zamlar her alana yansıdı. Ulaştırma Bakanlığı 2022 yılının ilk gününde bir zam da Marmaray ücretlerine yaptı. Marmaray'da ortalama yüzde 36 oranında artış gerçekleşti.
Türkiye yeni yılın ilk gününe art arda zamlarla girdi. Elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların yanı sıra bir zam da Marmaray ücretlerine geldi.
Marmaray tam parkur ücreti 8,91’den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03’ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21’den 8,45 liraya yükseldi.
En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03’ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96’dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88’den 3.92 liraya çıktı.
İŞTE MARMARAY'IN YENİ TARİFESİ
Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:
* 1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira, öğrenci 2.67 lira.
* 8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira, öğrenci 3.29 lira.
* 15-21 istasyon tam bilet 8.13 lira, öğrenci 3.92 lira.
* 2-28 istasyon tam bilet 9.38 lira, öğrenci 4.46 lira.
* 29-35 istasyon tam bilet 10.95 lira, öğrenci 5.24 lira.
* 36-43 istasyon tam bilet 12.12 lira, öğrenci 5.48 lira.
2021 YILI ÜCRETLERİ NE KADARDI?
Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 TL olmuştu.
Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 TL, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016