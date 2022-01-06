banner314

banner325

Son Dakika

Vatandaş ekonomiyi değerlendirdi; İşte anket sonuçları!

Flaş flaş flaş... Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak tüketiciler ile gerçekleştirilen Türkiye Monitörü araştırmasının 52 Hafta sonuçları açıklandı.

EKONOMİ 06.01.2022, 13:54 Murat Aydın
Vatandaş ekonomiyi değerlendirdi; İşte anket sonuçları!

Son dakika... Flaş haber...

Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak tüketiciler ile  gerçekleştirilen Türkiye Monitörü araştırmasının 52 Hafta sonuçları açıklandı. Araştırma, yeni yıla girmiş olduğumuz ilk günlerde vatandaşın yeni yıldan beklentilerine odaklanıyor. Araştırma sonuçlarına göre, AKP ve MHP seçmeni de dâhil olmak üzere 2021 yılı her grup için kötü bir yıldı. 2022 yılına dair beklentilerin karamsar olması dikkat çekerken; yeni yıldan umudu olanların oranı sadece yüzde 20,9. Yeni yılda ekonomik beklentiler yüzde 60,2 ile karamsar yönde olurken; tüketim alışkanlıklarında tasarruf vurgusu öne çıkmakta.

AKP VE MHP SEÇMENİ: 2021 KÖTÜ BİR YILDI

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen “Önceki yıl ile kıyasladığınızda genel olarak 2021 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,6’sı “kötü” veya “çok kötü” dedi. Buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” diyenlerin oranı ise yüzde 10’un altında kaldı.Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni için de 2021 yılı kötü bir seneydi.Araştırmaya katılan her iki parti seçmen grubunda da geçtiğimiz yıl için “iyi” ve “çok iyi” geçti diyenlerin oranı yüzde 20’nin altında kaldı.Buna karşılık AKP seçmeninin yüzde 61,9’u geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” geçtiğini belirtirken; MHP seçmeninin yüzde 62,8’i geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” olduğunu söyledi.

2022 İÇİN BEKLENTİLER KARAMSARTürkiye Monitörü araştırmasında öne çıkan bir diğer başlıkta 2022 senesinden beklentilerin karamsar olması oldu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62,5’i 2022 senesinin “kötü” veya “çok kötü” geçeceğini belirtti.Yeni yıldan en umutlu seçmen grubu olan Cumhur İttifakı seçmen grubunda bile yeni yıldan umutlu beklentisi olanların oranı yüzde 30’un üzerine çıkamıyor. AKP seçmeninin sadece yüzde 30’u 2022’nin “iyi” veya “çok iyi” olacağı yönünde kanaat bildirirken; MHP seçmeninde bu oran yüzde 29,4’e geriliyor.

2022 İÇİN BEKLENTİLER KARAMSAR

Türkiye Monitörü araştırmasında öne çıkan bir diğer başlıkta 2022 senesinden beklentilerin karamsar olması oldu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62,5’i 2022 senesinin “kötü” veya “çok kötü” geçeceğini belirtti.Yeni yıldan en umutlu seçmen grubu olan Cumhur İttifakı seçmen grubunda bile yeni yıldan umutlu beklentisi olanların oranı yüzde 30’un üzerine çıkamıyor. AKP seçmeninin sadece yüzde 30’u 2022’nin “iyi” veya “çok iyi” olacağı yönünde kanaat bildirirken; MHP seçmeninde bu oran yüzde 29,4’e geriliyor.

EKONOMİK BEKLENTİLER DE KARAMSAR

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022'de sizin ekonominiz nasıl geçecektir?” sorusuna yüzde 60,2 “çok kötü” veya “kötü” derken; buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” diyenlerin oranı yüzde 16,7 seviyesinde kaldı.Aynı olacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 23,1 olarak açıklandı.Siyasi parti bazında araştırma sonuçlarına bakıldığında, Cumhur İttifakı seçmen grubu yine iyimser grup olarak dikkat çekmesine rağmen; karamsar bir beklentiye sahip olanlar daha ağırlıkta.AKP seçmeninin yüzde 38,8’i bu yılın “çok kötü” veya “kötü” geçeceğini düşünürken; MHP seçmeninde aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 46 seviyesinde.Buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” geçeceğini düşünen AKP seçmeninin oranı yüzde 30,6’iken, MHP seçmeninde bu oran yüzde 26,4’e geriliyor. Her iki grupta da bu senenin aynı geçeceği yönünde kanaat bildirenlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 30 seviyesinde.

ALIM GÜCÜNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Araştırmada yöneltilen “Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022 yılında alım gücünüz nasıl değişecektir?” sorusuna katılımcıların yüzde 64,6’sı alım güçlerinin “çok düşeceği” veya “düşeceği” yönünde fikir bildirirken; “çok artacağı” veya “artacağı” yönünde kanaat açıklayanların oranı sadece yüzde 11,7 seviyesinde kaldı.Alım gücüm “aynı kalacak” diyenlerin oranı ise yüzde 23,7 olarak açıklandı.Bu soruya yanıt veren AKP seçmeninin sadece yüzde 17,6’sı alım gücünün “çok artacağı” veya “artacağı” yönünde görüş bildirirken; buna karşılık yüzde 47,8’i alım gücünün “çok azalacağı” veya “azalacağı” görüşünde.Alım gücünün aynı seviyede kalacağını düşünen AKP seçmeninin oranı ise yüzde 34,5 olarak açıklandı.MHP seçmeni için de yaklaşık olarak aynı tablo dikkat çekmekte.

YENİ YILDAN UMUTLU OLANLARIN ORANI YÜZDE 20,9Araştırma sonuçlarında öne çıkan bir diğer başlık ise, yeni yıla dair umutsuzluk oldu. Katılımcılara yöneltilen “Genel olarak düşündüğünüzde 2022 yılından ne derece umutlusunuz?” sorusuna katılımcıların sadece yüzde 20,9’u “umutlu” veya “çok umutlu” olduğunu belirtirken; aksi yönde fikir bildirenlerin oranı yüzde 53,5 olarak açıklandı.“Ne umutluyum, ne umutsuzum” diyenlerin oranı ise yüzde 25,6 oldu.Yeni yıla dair en çok umutlu olan seçmen grubu Cumhur İttifakı seçmen grubu olmasına rağmen; diğer sonuçlarda olduğu gibi Cumhur İttifakı seçmeni içinde de egemen görüş olumsuz yönde.AKP seçmeninin yüzde 35,5’i “umutluyum” veya “çok umutluyum” yanıtını verirken; MHP seçmeninin yüzde 36,3’ü “umutluyum” veya “çok umutluyum” dedi.

8/8

#Son Dakika #aksoy araştırma #tüketici #alımgücü #anket
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 06 Ocak 2022
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:15
İkindi 15:36
Akşam 17:57
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir