Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ekonomik kriz tartışıldı

Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen “Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün mü?” oturumunda tüm dünyada yaşanan son konjonktürel gelişmelerin ekonomideki paydaşlar için strateji belirlemeyi daha da zorlaştırmasıyla belirsiz geleceğe dair stratejilerin neler olması gerektiği konuşuldu.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda “Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün Mü?” oturumu gerçekleştirildi. Uluslararası Finans Enstitüsü CEEMEA Araştırmaları Başkanı Uğraş Ülkü’nün moderatörlüğündeki panele TEPAV Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak, Oxford Üniversitesi Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin ve London Business School Ekonomi Profesörü Linda Yueh katıldı.

Sak: “Bugün verdiğimiz sözleri tutarsak daha iyi bir gelecek mümkün”

TEPAV Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak, “Aslında daha iyi bir gelecek mümkün. Çalışmalara bakıldığında iyi bir gelecek olacağı görülüyor ama bugün söz verilenleri yerine getirirsek işler iyi olacak. Kısa vadeye bakınca ise bugüne kadar hiç görülmemiş bir süreçten geçtiğimiz aşikâr. Atılması gereken adımlar, tüm dünyayla aynı anda atılmalı. İklim değişikliği bunun başında geliyor. Devletlerin ve şirketlerin nasıl yönetileceğine bakmak çok önemli. Pandemi değişik sektör ve bölgeleri farklı etkiledi ve mevcut durumdan çıkış da böyle asimetrik şekilde olacak. Aynı şekilde yeşil dönüşüm süreçleri de asimetrik ele alınmalı. Etkileri nasıl yöneteceğimizi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm olumsuzluklar aynı kaynaktan çıkıyor ve bu dönemi yönetmek için yeni para politikalarına sahip olmak gerekecek. Ana riski, mevcut arz zincirlerindeki kırılmalarda görüyorum. Onları yönetmek için de somut yöntemler henüz yok elimizde. Bundan önceki krizlerde düşerdik ve bir zıplamayla eski konuma dönerdik. Ama pandemi kaynaklı mevcut durumumuz, bizim eskiye göre daha ileriye zıplamamızı gerektiriyor” dedi.

Goldin: “ABD ve Çin arasında yeni bir soğuk savaş dönemi başlayabilir”

Oxford Üniversitesi Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin, “Pandemiyle küresel ekonominin Asya-Pasifik’e kaydığına katılıyorum. Buradaki ekonomilerin pandemi sürecini daha iyi atlattıklarını görüyoruz. Ekonomik büyümeleri her ne kadar daralmış olsa da küresel standartlara yakın değerler söz konusu ve özellikle Çin’in gücü her gün daha da artıyor. Ekonomik kayma olacağı ortada ama soru şu: ABD buna nasıl cevap verecek? Çin’in yükselişinden rahatsız olduğu ve güç kayması yaşandığı net bir şekilde görülüyor. ABD tarafında artan bir milliyetçilik var ve bu aradaki gerilimi de büyütüyor. Belki de yeni bir soğuk savaşa neden olabilir. Böyle bir sonuç elbette ABD için de bir felaket olabilir. Ancak en önemlisi, küresel çözüm sürecinde herkes için felakete dönüşebilecek olması. Tüm dünya için Çin ve ABD’nin birlikte çalışmalarına ihtiyacımız olduğu kesin. Hem Çin hem de ABD için bilge liderlik gerekiyor” dedi.

Yueh: “2025 yılına kadar 2019 ekonomilerine dönülemeyecek”

London Business School Ekonomi Profesörü Linda Yueh, “Bence dünyada küresel iyileşmeyi sağlayacak şey, aşıya olan erişim olacak ve aşılanma sürecini başarıyla gerçekleştirenlerin ekonomilerindeki pozitif etkilerini görebiliyoruz. Pandemi yüzünden global ekonomide 2-3 yılın gücü kaybedildi. 2025 yılına kadar 2019 ekonomisine dönülemeyeceği belirtiliyor ve yine burada da aşıya ulaşabilenlerle ulaşamayanlar arasında makas açılacak ve erişemeyenler geride kalacak. Başka kilit noktalar da var: Dünya ekonomisinde enflasyon baskıları artacak ki bu da politik yönetimi öne çıkaracak. İnsanların iş gücüne katılımı artmalı ve para politikaları buna göre düzenlenmeli” dedi.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin tamamı iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edilebiliyor.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ana sponsorluğunu Vodafone Business ve co-sponsorluğunu Coca-Cola Company üstleniyor. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin gold sponsorları arasında Aytemiz Petrol, BSH, Dell Technologies, Doğan Yatırım Bankası, Doğanlar Holding, Fairy, Glasshouse, HepsiBurada, Orkid, Papara ve Türkiye İş Bankası yer alıyor. Zirve’nin etkinlik sponsorluğunu sahibinden.com üstlenirken, destek sponsorları Accor Grubu, Arçelik, Citi Group, NGN Cloud Bulut Teknolojileri ve TBWA, Digital Signage sponsoru ise Sistem 9 oldu.