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Ülker’den uluslararası başarı; Türkiye'den değerlendirmeye alınan tek gıda şirketi

Ülker, Türkiye’den farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket arasında ilk üçe girmeyi başardı.  Gıda sektöründe ise Türkiye’den değerlendirilen tek gıda şirketi oldu.  Çalışmada yer alan, dünya genelindeki 115 gıda şirketi içinde ise Ülker, aldığı puanla en iyi yüzde 6’lık dilime girmeyi başardı. 

EKONOMİ 11.01.2022, 10:47 Murat Aydın
Ülker’den uluslararası başarı; Türkiye'den değerlendirmeye alınan tek gıda şirketi

Ülker, tüm dünyadan şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirmeye alındığı, S&P Global ESG 2021 Endeksi’nde yer alan tek Türk gıda şirketi oldu. Türkiye’den, farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket içinde ise ilk üçe girmeyi başardı.  

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası değerlendirme kuruluşu S&P Global tarafından yürütülen, dünya genelinde 1000’in üzerinde şirketin değerlendirildiği, ESG 2021 Endeksi’nde (Environmental, Social & Governance /Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) bu yıl da puanını yükseltmeye devam etti. 

Son yıllarda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik projeleriyle adından söz ettiren Ülker, Türkiye’den farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket arasında ilk üçe girmeyi başardı.  Gıda sektöründe ise Türkiye’den değerlendirilen tek gıda şirketi oldu.  Çalışmada yer alan, dünya genelindeki 115 gıda şirketi içinde ise Ülker, aldığı puanla en iyi yüzde 6’lık dilime girmeyi başardı. 

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik projelerinde gösterdikleri başarılı performansın, S&P Global ESG Endeksi 2021’deki ilerlemeyle bir kez daha tescillendiğini söyledi. 

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: “Ülker’de tüm faaliyetlerimizin odağında ‘israfsız şirket’ olma prensibi yer alıyor. 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. Çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik olmak üzere 6 başlık altında uzun vadeli hedeflerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik projelerimizde toplumla, paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alan bir anlayışla faaliyet gösteriyoruz. S&P Global ESG Endeksi’nde her geçen yıl puanımızı istikrarlı bir şekilde artırarak, Türkiye’den değerlendirilen tek gıda şirketi olduk. Sürdürülebilirlikteki başarılarımızın uluslararası platformlarda takdir görmesi, bizim bu konudaki motivasyonumuzu daha da artırıyor. 2021, bu doğrultuda attığımız adımların ses getirdiği bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik projelerimizle gıda sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz.” 

Ülker’in son 1 yılda sürdürülebilirlik alanında elde ettiği başarılar:  

Dünya genelinde, alanında en prestijli platformlar arasında gösterilen 2022 edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri’nde finale kalmayı başaran tek Türk şirketi olarak 5 kategoride birden Türkiye’yi temsil etti.  

Ülker, S&P Global tarafından hazırlanan ve sektörlerinde çevre, sosyal ve yönetişim performansları en iyi şirketlerin listelendiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (The Sustainability Yearbook 2021) kapsamında dünya genelinde, 61 sektörde 7 bin şirketin değerlendirildiği listede, ilk 631 şirket arasında yer aldı. Gıda ürünleri (food products) kategorisindeki global 20 şirket arasında da ilk ve tek Türk şirketi olma başarısını gösterdi.  

Uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Climate Disclosure Project) 2021 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının sonuçlarına göre iklim değişikliğine yönelik yürüttüğü çalışmalarla bu sene skorunu korumayı başardı. 2014’te birim başına su azaltım oranını, hedeflenen yüzde 30’un üzerine taşıyarak 2020 yılında yüzde 35,4 olarak gerçekleştirdi. Bu alandaki inovatif çalışmaları sayesinde su güvenliği skorunu 1 basamak yükselterek B- seviyesine çıkardı.

Türkiye’de Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 8. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Su Yönetimi Kategorisi’nde “Sürdürülebilir Su Yönetimi” modeliyle birincilik ödülünü kazandı. 

#Ülker #S&P Global #S&P Global ESG 2021 Endeksi #Environmental #Social #Governance Çevresel #Sosyal ve Yönetişim #ÜlkerGıda
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