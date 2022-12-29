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Tüyap’tan 2022 yılında ekonomiye 37 milyar dolarlık katma değer

Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, 2022 yılında imza attıkları fuarlar sayesinde özellikle ekonomi ve turizm sektörlerine büyük katkılarda bulunduklarını belirterek, Tüyap olarak çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceklerini söyledi. 

EKONOMİ 29.12.2022, 10:11 29.12.2022, 10:32 Murat Aydın
Tüyap’tan 2022 yılında ekonomiye 37 milyar dolarlık katma değer

Türkiye'nin lider fuar şirketi Tüyap, 2022 yılında düzenlediği 49 fuar ile 216 ülkeden toplam 3 milyon 750 bin 772 iş insanına ulaştı. 60 ülkeden 12 bin 247 firmanın katılım gösterdiği fuarlar sayesinde Türkiye ekonomisine 37 milyar dolarlık katma değer sağlandı. Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, 2022 yılında imza attıkları fuarlar sayesinde özellikle ekonomi ve turizm sektörlerine büyük katkılarda bulunduklarını belirterek, Tüyap olarak çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceklerini söyledi. 

Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, 2022 yıl sonu verilerini açıkladı. 2022 yılı içerisinde İstanbul, Bursa, Adana, Konya ve Samsun’da toplam 49 fuara ev sahipliği yapan Tüyap Fuarcılık Grubu, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladı. Düzenlendiği illerde konaklama sektöründen yeme içmeye, alışverişten ulaşıma kadar da birçok alanda istihdam sağlayan Tüyap, kültürel, sosyal, ekonomik olarak yarattığı akışla da ülke ekonomisine katkılarda bulundu. 500’e yakın çalışanıyla 6 şehirde ve yurt dışındaki 4 ülkede faaliyet gösteren Tüyap tarafından düzenlenen fiziki fuarlar ve online etkinliklere 3 milyon 750 bin 772 iş insanı katıldı. Toplam 60 ülkeden 12 bin 247 firmanın katılımcılar arasında yer aldığı fuarlarda; 8 bin 609 tescilli marka yer aldı. 

Çok sayıda ülkeden nitelikli ziyaretçi

Yıl içerisinde düzenlenen fuarlarda; 2 bin 347 ‘benzersiz’ kategoride 120 bin 435 ürün sergilenirken, fuarları en çok ziyaret eden ülkeler İran, Rusya, Cezayir, Irak, Almanya, Mısır, Bulgaristan, Ürdün, Libya, Özbekistan, Tunus ve İtalya oldu. 2022 yılı içerinde düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, Konya Tarım Fuarı ve MAKTEK Avrasya fuarı kendi kategorilerinde en çok ziyaret edilen fuarların başında geldi. Yabancı ziyaretçilerin ise en çok katılım gösterdiği fuarlar; Avrasya Ambalaj Fuarı, Tekstil Makineleri Fuarı (ITM) ve İstanbul Mobilya Fuarı olarak dikkat çekti. 

İş ve memnuniyet bir arada

Tüyap’ın fuarlarını ziyaret eden katılımcıların memnuniyet yüzdelerinde de çarpıcı sonuçlar elde edildi. 2022’de fuarlara katılanların yüzde 82’si önümüzdeki yıl için de ‘aynı fuara katılacağını’ ifade ederken, yüzde 78’i fuar sırasında ‘amacına ulaştığını’, yüzde 89’u ise ‘doğru hedef kitleyi fuarda bulduğunu’ belirtti. ‘Önümüzdeki sene aynı fuarda olacağını’ söyleyen ziyaretçilerin oranı ise yüzde 79 olurken, yabancı iş insanlarının ‘tedarikçi bulma oranları’ yüzde 84 olarak gerçekleşti.   

Ekonomi ve turizm sektörlerine büyük katkı 

Bu yıl imza attıkları fuarlar sayesinde özellikle ekonomi ve turizm sektörlerine büyük katkılar sağladıklarını ifade eden Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, “Gerçekleştirdiğimiz fuarlar sayesinde ekonomi ve turizm sektörlerinde 37 milyar dolarlık katma değerli sipariş gerçekleşti. Bu anlamda ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduk” dedi. 

Global bir oyuncu olma hedefi

Tüyap’ın ülkemiz sınırlarını aşarak global bir oyuncu olma hedefiyle yoluna devam ettiğini ifade eden Öztop, “Bu kapsamda; Mart 2023’te Sırbistan’da ALL4Wood ve WindoShow Fuarları’nı düzenleyeceğiz. Lokasyon açısından oldukça önemli bir bölge olan Sırbistan’da bir Türk şirketi olarak fuarcılık deneyimlerimizi sergileyeceğiz. Bununla birlikte bu yıl içerisinde Polonya’nın en büyük fuar şirketlerinden olan Ptak Warsaw Expo ile organizasyon ve tanıtım gibi konularda güçlerimizi birleştirmiştik. Bu noktada da ülkemizin ticari ilişkilerine ivme kazandırdık’’ diye konuştu. 

“Çeşitli sektörlerin ticaretine yeni projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz”

Öztop, 2023 yılına ilişkin çalışmalarına da hız kesmeden başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Önümüzdeki yıl da çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Yeni fuar projelerimiz için anlaşmalar yapıyoruz. Bu kapsamda sektör temsilcileri ve derneklerle imzalarımızı atıyoruz. Hostech by TUSİD, İstanbul EDT Expo, Fastener Expo Eurasia ve Franchise İstanbul Expo gelecek sene Tüyap Fuarcılık Grubu organizatörlüğünde düzenlenecek. IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı katkılarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve bizim organizatörlüğümüzde 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde olacak. Bunun dışında plastikten makinaya, ambalajdan medikale ve mobilyaya kadar birçok alandaki marka fuarımız yine önümüzdeki yıl da düzenlenecek. Aynı zamanda 5 ülkedeki 6 fuara milli katılım organizasyonları düzenleyerek, Türk firmalarının yurt dışındaki fuarlarda da kolay bir şekilde yer almalarını sağlayacağız. Önümüzdeki yıl daha yoğun bir şekilde ve çeşitli sektörlerin ticaretine yeni projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz.”

TÜYAP Hakkında: Tüyap, Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olarak 1979’da Bülent Ünal tarafından kuruldu. Türkiye’de fuarcılığın gelişiminin öncüsü olan Tüyap Fuarcılık Grubu kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde 1.827, yurt dışında ise 39 ülkede 200 fuar gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 42 yılda Tüyap, 127 ülkeden 337 bin 913 firmaya hizmet verdi ve düzenlediği fuarlarda 213 ülkeden 67 milyon 133 bin 226 ziyaretçiyi ağırladı.  Çin, Rusya ve Afrika’da ilk Türk ihraç ürünleri fuarlarını organize eden şirket, halen yılda ortalama 10 yurt dışı fuara Türk milli katılımı organize ediyor. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, profesyonel kadrosu ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli iş birlikleri yaparak, Türkiye’de sahip olduğu ve işlettiği 6 fuar merkezi ve 4 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları gerçekleştiriyor. Yeni dönemde ‘ticaret için önce sağlık’ mottosuyla fuarlarını düzenleyen Tüyap, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla, dijital olanaklarını da seferber ederek hibrit fuarlar düzenlemeyi sürdürüyor. 

#TÜYAP #Tüyap Fuarcılık Grubu CEOsu Zeynep Ünal Öztop
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