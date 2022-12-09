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"Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” belli oldu!

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödül töreni Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini ağırladı. Dün akşam Dedeman Bostancı Hotel’de gerçekleşen gala yemeğinde 2022 "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi açıklandı.

EKONOMİ 09.12.2022, 16:05 Murat Aydın
"Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” belli oldu!

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödül töreni Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini ağırladı. Dün akşam Dedeman Bostancı Hotel’de gerçekleşen gala yemeğinde 2022 "Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi açıklandı.

Açılış konuşmasının Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer ve LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan tarafından yapıldığı ödül gecesinin moderatörlüğünü ise LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş üstlendi.

Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer konuşmasında “ 2013 yılında Slimstock ve LODER’le birlikte Tedarik Zinciri Yönetiminin önemini duyurmak amacıyla Tedarik Zinciri yöneticilerinin ve yürütmüş oldukları projelerin daha görünür kılınması gerektiğine inanarak çalışmalara başladık. Ve Lojistik Deneği LODER’le birlikte Tedarik Zinciri Kulübünü kurduk, 2014 yılında ilk kez “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödül törenini düzenledik. Aradan geçen zamanda özellikle pandeminin etkisiyle Tedarik Zinciri Yönetiminin her geçen gün daha kritik bir konu haline gelmesi, bizlere doğru yolda olduğumuzu ve bu konuda daha çok gayret etmemiz gerektiğini gösterdi. Sunulan projelerin ülke ekonomisine sağladığı tasarrufları, çevreye katkıları, teknolojik alt yapılar ve dijitalleşme konusunda sektörlerine örnek teşkil ettiğini göz önünde bulundurursak bu konuda ciddi bir işe imza attığımızı söyleyebiliriz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Tedarik Zinciri liderlerine sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan da Tedarik Zinciri Yönetiminin günümüzde sürdürülebilir başarının ve rekabet avantajı sağlamanın önemli bir aracı haline geldiğini belirterek “Özellikle pandemi döneminde yaşanan Tedarik Zinciri kırılganlıkları, her sektörde etkin Tedarik Zinciri Yönetiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte Tedarik Zinciri yapılarını dirençli ve çevik kılmayı başaran “lider” Tedarik Zinciri yöneticileri, süreci en başarılı şekilde atlatarak şirketlerinin rekabetçiliğine katkı sağladılar ve sağlıyorlar. Bu yıl sekizinci defa açıkladığımız listeyle Tedarik Zinciri Yönetiminin önemini ve bu alanda Türkiye’de başarılı uygulamalar gerçekleştiren değerli liderleri daha da görünür kılmayı amaçladık. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl listeye giren bütün tedarik zinciri profesyonellerimizi içtenlikle tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” diye konuştu.

LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ise şöyle konuştu: “Tedarik Zincirlerinin geliştirilmesinde önemli çalışmalardan biri şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu projeler yapmak ve hayata geçirmektir. Proje çalışmaları etkin ve verimli bir planlama, motivasyon, takım çalışması ve izleme gerektirir. Bu etkinlikte çok sayıda proje içinden "En Sürdürülebilir", "En Teknolojik", "En Yenilikçi" ve "En Etkin / Etkili" kategorileri bazında seçilmiş projeleri, proje sahiplerinden dinleyecek ve yılın en iyi tedarik zinciri projesini seçeceğiz.”

Ödül gecesinin davetli konuşmacısı olan İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz DEMİR “2023 Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler, Senaryolar” başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Oğuz Demir konuşmasında ‘’2023 yılı küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi için oldukça fazla riski ve fırsatı beraberinde getirmektedir. Bir yanda küresel ölçekte durgunluk ve sonucunda ortaya çıkacak olan parasal sıkılaşmadaki yavaşlama finansal piyasalar açısından fırsatlar taşırken diğer yandan durgunlukla beraber uluslararası ticaretteki daralma riski dikkate alınmalıdır. Türkiye ise böyle bir dönemde yılın ilk yarısında bir genel seçim süreciyle karşı karşıya kalacaktır. Seçim süreci ve sonrasında yaşanabilecek olası gelişmeler çerçevesinde ekonomideki kırılganlıkların hızla iyileştirilmesi ve bu noktada ortaya çıkabilecek fırsatların ve risklerin lehimize sonuçlar üretmesi için hazırlık yapılması gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Jüri heyetinde bu yıl; LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, INSEAD Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Programı Akademik Direktörü Prof. Dr. Enver Yücesan, Türk Hava Yolları CCO’su Turhan Özen ve Haribo Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Civil yer aldı.

İşte 2022 Yılı Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri

Jürinin belirlediği bu yılki “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesi alfabetik sıralama ile açıklandı. Ödül alan şirket ve temsilcileri şu isimlerden oluştu:

Mert ALTAN (Cargill META Bölgesi Lojistik Lideri)

Yiğit ARIN (Duracell Tedarik Zinciri Direktörü- Türkiye & İsrail)

Zeynep AYDIN (Castol Türkiye – BP Tedarik Zinciri Direktörü)

Murad AYGÜL (Johnson & Johnson Tedarik Zinciri Lideri Türkiye, Magrib, İran& Afrika)

Alpay BELLİSAN (SOCAR Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü)

Barış ÇELİK (Kastamonu Entegre Tedarik Zinciri Planlama Grup Müdürü)

Kürşat ERDOĞAN (Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Lojistik Direktörü)

Dr. Emre EYMÜR (Suwen Tedarik Zinciri ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)

Arif KARACA (Hepsiburada Operasyonel Mükemmellik ve Entegre Lojistik Direktörü)

Cenk KARAPINAR (DeFacto Tedarik Zinciri ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Furkan NEBİOĞLU (Yemeksepeti Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü)

Fırat POYRAZ (BiSU COO- Chief Operation Officer)

Arzu SEVENCAN (Kordsa Global Satış ve Operasyon Planlama Grup Müdürü)

Orhan TAŞDEMİR (Evidea Tedarik Zinciri Direktörü)

Onur TOPGÜL (ebebek Tedarik Zinciri Direktörü)

Ali Tarık UÇUR (Kahve Dünyası Satın Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü)

Eren YAĞAN (Memorial Sağlık Grubu Tedarik Zinciri Grup Müdürü)

Enis YALIM (Pernod Ricard Tedarik Zinciri Direktörü)

Elifcan YAZGAN (Aygaz Tedarik Zinciri Direktörü)

Gökhan YILMAZ (Arzum Tedarik Zincirinden Sorumlu Planlama ve Lojistik Grup Müdürü)

Proje ödülleri de sahiplerini buldu

“Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” listesinde yer alan adaylar projeleriyle “En Sürdürülebilir”, “En Teknolojik”, “En Yenilikçi” ve “En Etkin / Etkili” kategorilerinde yarıştılar. “En Sürdürülebilir” proje dalında ödülü DEFACTO Tedarik Zinciri ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk KARAPINAR kazandı. “En Teknolojik” proje ödülü SUWEN Tedarik Zinciri ve Stratejiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Emre EYMUR’un, “En Yenilikçi” proje ödülü HEPSİBURADA Operasyonel Mukemmellik ve Entegre Lojistik Direktörü Arif KARACA’nın oldu. “En Etkin / Etkili” proje ödülünü ise AYGAZ Tedarik Zinciri Direktörü Elifcan YAZGAN kazandı.

‘’Yılın En İyi Projesi’’ ödülü AYGAZ’ın oldu.

Bu yıl ilk kez “Yılın En İyi Projesi” de ödüllendirildi. Proje, salondaki katılımcıların oylarıyla belirlendi. Yılın En İyi Proje ödülü ise “Dağıtım Ağı Optimizasyonu” projesi ile

Aygaz Tedarik Zinciri Direktörü Elifcan YAZGAN’ın oldu.

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