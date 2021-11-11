Türkiye’den Miami’ye gayrimenkul akını
Türkiye’de artan gayrimenkul fiyatları, yatırımcıları yurt dışına yönlendirdi. Dövizle kira getirisi sağlaması, ucuz fiyatlar ve düşük emlak vergisi gibi avantajları nedeniyle özellikle Miami, son dönemde Türkiye’den yoğun ilgi görmeye başladı.
Türkiye’de artan gayrimenkul fiyatları, yatırımcıları yurt dışına yönlendirdi. Dövizle kira getirisi sağlaması, ucuz fiyatlar ve düşük emlak vergisi gibi avantajları nedeniyle özellikle Miami, son dönemde Türkiye’den yoğun ilgi görmeye başladı.
Talep yurt dışına kaydı
Yurt dışına artan talep hakkında bilgi veren Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan “Türkiye’de gayrimenkul ücretleri ciddi oranda arttı. Bazı bölgelerde geçen yıla göre 2-3 katına çıktı. Yeni gayrimenkul alımı yatırımcıyı zorlayabiliyor. O nedenle yurt dışında gayrimenkul aramaya başlayan birçok yatırımcı var” dedi.
Yüksek kira getirisi sağlıyor
Yurt dışının tercih edilmesinin en önemli nedeninin dövizle kira getirisi isteği olduğunu belirten Özsan, “Artan döviz kuru nedeniyle yatırımcılar döviz geliri elde etmek istiyor. Bu noktada ise yurt dışından ev alıp kiraya vermek çok avantajlı oluyor. Yurt dışından alınan kira geliri Türkiye’den 2-3 dairenin getirisinden fazla” diye konuştu.
Sıraya giriyorlar
Özellikle Miami’deki projelerin sıklıkla tercih edildiğini aktaran Özsan, “Amerika’nın Florida Eyaleti’nin ikinci büyük kenti olan Miami, Türk yatırımcılar tarafından çok seviliyor. Biten birçok projeden ev almak için sıraya giriliyor” ifadelerini kullandı.
300 bin dolardan başlıyor
Özsan Miami’nin avantajları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Garantili ve yüksek kira getirisinin yanı sıra 30 yıla kadar morgate, düşük emlak vergisi gibi avantajları var. Miami, Amerika’nın dördüncü büyük okullar bölgesi olarak da dikkat çekiyor. Ayrıca emlak fiyatları da birçok bölgeye göre daha ucuz. Evler ise ortalama 300 bin dolardan başlıyor.”
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016