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Türkiye’de dondurulmuş gıda tüketimi pandemiyle birlikte %43 arttı

Dünya'yı etkileyen pandemi sürecinin, hayatımızı keskin bir şekilde dönüştürdüğünü belirten Tuğçe Işıksoy: "Pandemi hayatlarımıza ani bir şekilde giriş yaptı. Henüz ne olduğunu anlayamadan evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Pandemi döneminde gıda sektörü %22 büyürken, dondurulmuş gıda sektörü %43 büyüdü" bilgisini paylaştı.

EKONOMİ 25.04.2022, 12:25 Murat Aydın
Türkiye’de dondurulmuş gıda tüketimi pandemiyle birlikte %43 arttı

Tüketicilerin, özellikle büyük şehirlerde yoğun çalışma temposu ve hayat koşturmacası içinde yemek hazırlamaya yeterli vakit bulamamaları onları pratik ve kolay hazırlayabilecekleri ürünlere yönlendiriyor. Bu ürünlerin başında ise özellikle pandemi ile birlikte tercih edilme sıklığı artış gösteren dondurulmuş gıdalar geliyor. Yurt dışı ile kıyaslandığında Türkiye’de dondurulmuş gıdaya bakış açısında ciddi bir ön yargı bulunsa da bu tabuları yıkmaya çalıştıklarını belirten E. Özgörkey Grup’un dondurulmuş gıda markası Feast’in Pazarlama Müdürü Tuğçe Işıksoy, sektörün pandemi ile birlikte şekillenen yeni yüzünün yanı sıra dünü, bugünü ve yarınına dair istatistikleri de paylaştı.

Türkiye’de kişi başı tüketim 4-5 kg seviyesinde

Global düzeyde veriler incelendiğinde kişi başı yıllık dondurulmuş gıda tüketiminin ABD’de yaklaşık 50 kg olduğunu belirten Işıksoy: "Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde 25-30 kg, Türkiye’de ise 4-5 kg seviyesinde. Ancak özellikle pandemi ile birlikte ciddi şekilde yükseliş gösteren bir trend yakaladık. Dondurulmuş gıdaların tazeliği, pratikliği, hijyenik şartlarda üretilmesi ve paketlenmesi talebi arttıran en önemli etkenler arasında”.

Sektör %43 büyüme gösterdi  

Global anlamda tüm Dünya'yı etkileyen pandemi sürecinin, hayatımızı keskin bir şekilde dönüştürdüğünü belirten Tuğçe Işıksoy: "Pandemi hayatlarımıza ani bir şekilde giriş yaptı. Henüz ne olduğunu anlayamadan evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Tabii bu esnada, tüketici alışkanlıkları ve davranışları da değişti. En önemli değişim, pandemi koşulları sebebiyle insanların açıkta satılan ürünleri tüketmek istememesi ve hazır perakende ürünlere yönelmesi oldu. Perakende gıda sektörü inanılmaz bir hızla büyüdü. Dondurulmuş gıda pazarı da ciddi bir ivme kazandı. Pandemi döneminde gıda sektörü %22 büyürken, dondurulmuş gıda sektörü %43 büyüdü. Feast ailesi olarak, biz ise %100’ün üzerinde bir büyüme gösterdik. Bundan sonraki süreçte bu ivmemizi daha da arttırmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerine devam etti.

Online satış kanallarından gelen talepler arttı

Önceleri sadece zincir mağazalardan dondurulmuş gıda temin edilirken, pandemi ile birlikte online satış kanallarından da ciddi bir talep söz konusu olduğunu ifade eden Tuğçe Işıksoy: "Pandemi öncesinde dondurulmuş gıdalara karşı kırılması zor bir ön yargı vardı. Pandemi dönemiyle birlikte birçok yerleşik ve yanlış olan bakış açısını kırmış olduk. Özenle seçilen, vitamin ve besin değerleri korunarak sadece birkaç saat içerisinde dondurulan ve el değmeden paketlenen ürünler, pandemi döneminde tüketicilerin bir numaralı tercihi oldu. Çünkü insanlar temizliğinden, içeriğinden ve hijyeninden emin oldukları perakende ürünlere yöneldiler. Feast ailesi olarak, sektöre getirdiğimiz yeni bakış açıları, inovatif ürünler, farklı ve dikkat çeken ambalaj çalışmalarıyla dondurulmuş gıda üzerindeki negatif algıyı kırıyor ve yurt içindeki tüketimi arttırmak için çabalarımızı sürdürüyoruz".

Her tüketici grubuna uygun ürünler mevcut

Ürün gamlarının oldukça geniş olduğunu ve patatesten sebzeye, kroketten pizzaya, kovadan pastaya kadar pek çok çeşitlerinin bulunduğunu belirten Işıksoy: “Bu sayede her bir ürün grubumuzla, farklı bir tüketiciye hitap etme şansı yakalıyoruz. Örneğin dijital dünya ile iç içe olan yeni nesil kişiselleştirilmiş, esnek ve bütçelerine uygun ürünlere odaklanıyor ve pizza, tost pizza gibi seçeneklere yöneliyor. Çalışan kesim daha pratik olan, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan sebze & patates ürünlerini daha çok tercih ediyor. Değişen dünya trendlerini takip ederek ve tüketicileri daha iyi anlamak için araştırmalar yaparak onlara en iyi ürünleri sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

#dondurulmuşgıda #Pandemi
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