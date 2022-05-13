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Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne İki Ayrı “Yeşil Bina” Sertifikası

Sürdürülebilir bir gelecek yolunda, faaliyetlerini ve iş süreçlerini çevreye uyumlu şekilde dönüştüren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki Tüpraş Akademi ve Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü binaları ile LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı.

EKONOMİ 13.05.2022, 10:21 Murat Aydın
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi’ne İki Ayrı “Yeşil Bina” Sertifikası

Sürdürülebilir bir gelecek yolunda, faaliyetlerini ve iş süreçlerini çevreye uyumlu şekilde dönüştüren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki Tüpraş Akademi ve Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü binaları ile LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı.  ‘Stratejik Dönüşüm Planı’ ve ‘2050 Karbon Nötr’ hedefine yönelik somut çalışmalar yürüten Tüpraş, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin değerlendirmesiyle alınan bu sertifikayla yeşil binalarında enerjisini verimli kullanarak öncü ve örnek bir şirket olmayı sürdürüyor.

Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki çevreye duyarlı binaları ile LEED Gold Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Tüpraş Akademi ile Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü binaları çevreye duyarlı yapı (yeşil bina) olarak tescillendi.

Her iki proje boyunca kullanılan tüm malzemeler LEED danışman firması görüşleri doğrultusunda sertifikasyona uygun olarak seçildi. Binaların tasarım süreci de sertifikasyon kriterlerine uygun olarak yürütüldü. Özellikle Tüpraş Akademi binasının mevcutta atıl durumda bulunan binanın modernizasyonu yoluyla inşa edilmiş olması da sürecin verimliliğini artırdı.

Yeşil binalar, klasik binalara göre ortalama yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Gün ışığından en üst düzeyde yararlanarak, enerji analizi sayesinde enerjiyi en verimli şekilde kullanıyor. Yeşil binaların su tüketimi de oldukça düşük olduğundan, peyzaj alanlarında yağmur suyunun kullanılması gibi çeşitli metodlarla yüzde 50 su tasarrufu yapılabiliyor. 

Uluslararası derecelendirme sistemleri içinde dünyada en yaygın kullanılan akreditasyon olan ‘LEED’ sertifikasyon süreci; binaların tasarımını, yapımını ve ekonomik ömrü boyunca uygulanan stratejilerini kapsayan bir değerlendirmeyi kapsıyor.

LEED sertifika değerlendirme süreci dokuz kategoriden oluşuyor. Bu kategoriler; binalarda bütünleşik süreç yönetimi, saha seçimi ve ulaşım, sürdürülebilir araziler, su verimliliği, malzeme ve kaynaklar, enerji ve atmosfer, iç mekân kalitesi, tasarımda inovasyon olarak sıralanıyor. 

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