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TSKB’nin Aktif Büyüklüğü Yılın İlk Çeyreğinde 91 Milyar TL’ye Ulaştı

TSKB, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 91 milyar TL’ye ulaştı.

EKONOMİ 30.04.2022, 05:14 Murat Aydın
TSKB’nin Aktif Büyüklüğü Yılın İlk Çeyreğinde 91 Milyar TL’ye Ulaştı

TSKB, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 91 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, yaptığı değerlendirmede, “İlk üç ayda, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projeleri ile farklı sektörlerde kapasite artış ve kapsayıcı kalkınmaya dönük yatırımlara finansman sağladık. Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle reel sektörün stratejik faaliyetlerine ve finansmana erişimine destek verdik.   Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ile yeşil ve sosyal temalı iki yeni kaynak anlaşmasına imza attık. Önümüzdeki dönemde etki alanı yüksek yenilikçi ürünlerle, üretim ekonomisinin dönüşümüne yönelik desteğimize devam edeceğiz” diye konuştu.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş), 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2022 yılın ilk üç ayında, yüzde 8,3 artışla 91 milyar TL’ye ulaştı. Banka’nın toplam kredi portföyü aynı dönemde yüzde 0,5 büyüme kaydederek 64,2 milyar TL oldu. Özkaynakları yüzde 9,3 artışla 7,6 milyar TL seviyesine ulaşırken, yılın ilk üç ayında 821,9 milyon TL tutarında vergi öncesi kar elde edildi. TSKB’nin yıllık net dönem kârı ise 605,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Güçlü finansal sonuçlarımız reel ekonomiye sağladığımız nitelikli katkıyı teyit ediyor”

TSKB’nin ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Özellikle son 30 yıldır, çevre, iklim ve sosyal kalkınma alanlarına yönelik somut katkımızla, sektörümüzde olumlu ayrışan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde açıkladığımız güçlü finansal sonuçlar, reel ekonomiye sağladığımız nitelikli katkıyı bir kez daha teyit ediyor. Bu üç ayda, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projeleri ile farklı sektörlerde kapasite artışı ve kapsayıcı kalkınmaya dönük yatırımlara finansman sağladık. Önümüzdeki dönemde etki alanı yüksek yenilikçi ürünlerle, üretim ekonomisinin dönüşümüne yönelik desteğimize devam edeceğiz” diye konuştu.

 “İmzaladığımız iki yeni uluslararası kaynak anlaşması ile ülkemiz kalkınmasına iklim, çevre, kadın istihdamı gibi boyutlarda destek sağlamaya devam edeceğiz”

TSKB, 2022 yılının ilk çeyreğinde, yeşil ve kapsayıcı dönüşüm odaklı faaliyetleri çerçevesinde, iki ayrı uluslararası kaynak anlaşmasına imza attı. Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında imzalanan 220 milyon dolarlık yeşil temalı kredi ile Türkiye’deki sera gazı emisyonlarının azaltılması amaçlanıyor. Bu kredi ayrıca, Banka’nın 2015 yılı Mart ayında JBIC’den temin ettiği 150 milyon dolarlık kredinin devamı niteliğini taşıyor. TSKB bu fonla, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını destekleyerek, bu alandaki ileri teknoloji projelerine finansman sağlayacak. 

TSKB’nin Dünya Bankası Grubu Kuruluşu IFC’den temin ettiği 100 milyon dolarlık diğer kredi ise Türkiye’deki kadınların finansmana ve istihdam fırsatlarına erişimini desteklemek üzere kullandırılacak. Bu finansman paketi ile belirli bir kadın çalışan sayısına sahip olan, yönetim kurulunda veya üst yönetimde kadın yöneticileri bulunan, geçerli bir toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikasına sahip işletmelere kredi sağlanacak. 

TSKB’nin son dönemde imzaladığı yeşil ve sosyal temalı iki yeni uluslararası kaynak anlaşmasını değerlendiren Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: “TSKB global kalkınma finansmanı kurumları ile güçlü bağları olan bir banka. Bu da bize uluslararası standartta bir kalite algısının yanı sıra dünyayı yakından takip etme ve iyi uygulamaları erken dönemde bünyemize katma avantajı sağlıyor. Akıllı ve çözüm odaklı finansman modellerinin dönüştürücü etkisine, kredi sağladığımız tüm projelerde yakından şahit oluyoruz. Dünyanın seçkin kurumlarından sağladığımız fonlarla hayata geçen ve iklim, çevre, kadın istihdamı gibi boyutlarıyla ülkemiz kalkınmasında rol model niteliğindeki yatırımlar bizi de en az iş ortaklarımız kadar gururlandırıyor.”

“Yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerimizdeki ivmeyi sürdüreceğiz”

TSKB’nin yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle sergilediği yüksek performansa işaret eden Bilgiç: “TSKB olarak müşterilerimize kredi dışı hizmetlerimizle de etkin destek sunan bir bankayız. Türkiye’nin ilk yatırım bankası unvanıyla firmalarımızın stratejik açılımlarına rehberlik ediyor, halka arz, tahvil ihraçlarına aracılık, şirket birleşme ve devralmaları gibi işlemlerle onlara alternatif imkanlar sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizle, firmalarımızın yeniden şekillenen dünyada, ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda rekabetçi olabilmeleri için tüm aklımızı ve bilgimizi seferber ediyoruz. Sermaye piyasaları, gayrimenkul ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren stratejik iştiraklerimiz, müşterilerimiz için yarattığımız değeri hem genişletmemizi hem de derinleştirmemizi sağlıyor. Büyük bir titizlikle ele aldığımız bu hizmetlerimizi daha da ileri taşıyarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok boyutlu destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

TSKB, 200 milyon ABD Doları tutarındaki ilave ana sermaye kredi anlaşması ile sermaye yapısını daha da güçlendirdi.

TSKB, 2017 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek ihraç ettiği 300 milyon ABD Doları tutarındaki Sürdürülebilir Sermaye Benzeri tahvilinin yatırımcılara olan geri ödemesini erken itfa opsiyonu kullanarak tamamladı. Bununla birlikte, Banka ana ortağı Türkiye İş Bankası ile imzaladığı 200 milyon ABD Doları tutarındaki ilave ana sermaye kredi anlaşması ile sağlıklı ve kuvvetli bilanço yapısını destekledi.

TSKB, yarattığı odaklı etkiyi ve gelecek hedeflerini, entegre faaliyet raporunda paylaştı

Mart ayında, birçok ulusal ve uluslararası inisiyatif ve tavsiyeye uyumlu olarak hazırladığı 2021 yılı entegre faaliyet raporunu yayımlayan TSKB, sürdürülebilir kalkınma yönünde yarattığı odaklı etkiyi ve gelecek hedeflerini paydaşlarının bilgisine sundu. Bu yıl Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından oluşturulan Paydaş Kapitalizmi Metriklerinin de dikkate alındığı rapor, TSKB’nin geçen sene yayınladığı İklim Riskleri kapsamındaki gelişim ve ilerlemeleri de içeriyor. TSKB entegre faaliyet raporu için oluşturulan özel web sitesi ve Dijital Rapor Asistanı, ilgililere etkin bir okuma deneyimi sunuyor.

#TSKB
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