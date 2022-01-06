TOGG'un fiyatını öğrenen ünlü ekonomist şaştı kaldı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, görücüye çıkan TOGG için sosyal medya hesabından 'alma' söz verdi. "O ne kardeşim?" diyen Selçuk Geçer TOGG fiyatı karşısında şaştı kaldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2022 fuarında görücüye çıktı. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak bilinen CES 2022’de lansması yapılan TOGG dikkatleri üzerine çekti.

TOGG tasarımı yanı sıra şimdiden de fiyatı ile de konuşulmaya başladı. 2019 yılında çalışmaları başlanan TOGG 2022 yılında satışa çıkacak. TOGG fiyat listesi netlik kazanmasa da TOGG SUV modeli için 40 bin euro olacağı açıklanmıştı. TOGG fiyat listesi 606 bin TL’den başlayan satılması bekleniyor. Fiyatlarıyla tartışılan TOGG için ekonomist Selçuk Geçer’den de yorum geldi. TOGG’u merakla beklediğini söyleyen Geçer, fiyatına dikkat çekti.

SELÇUK GEÇER FİYATI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından TOGG fiyatı için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Geçer, “TOGG’u merakla bekliyorum. Çıksın söz ilk alanlardan birisi olacağım.” dedi. TOGG fiyatı gören Selçuk Geçer şaşkınlığını gizleyemeyerek Twitter hesabından, “1 milyon mu? O ne kardeşim? Söz derken bu fiyatı dememiştik! 200’e alırım. O da taksitle... Kredi çıkarsa tabi... Olma mı o fiyata?” ifadelerini paylaştı.

Selçuk Geçer’in TOGG fiyatı paylaşımı şöyle:

“TOGG’u merakla bekliyorum. Çıksın söz ilk alanlardan birisi olacağım. 1 milyon mu? O ne kardeşim? Söz derken bu fiyatı dememiştik! 200’e alırım. O da taksitle... Kredi çıkarsa tabi... Olma mı o fiyata?”

ERDOĞAN NE DEŞİTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG ile ilgili bilgiler vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatının ne olacağına ilişkin soruya "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez"

Kaynak:Yeniçağ