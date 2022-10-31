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Teknosa ilk 9 ayda 10 milyar 789 milyon TL ciroya ulaştı  

Teknosa, 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 118’lik büyüme ile cirosunu 10 milyar 789 milyon TL’ye taşıdı.

EKONOMİ 31.10.2022, 09:50 Murat Aydın
Teknosa ilk 9 ayda 10 milyar 789 milyon TL ciroya ulaştı  

Bu yıl güçlü büyüme hedefiyle müşteri odaklı yatırımlarını sürdüren Teknosa, 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 118’lik büyüme ile cirosunu 10 milyar 789 milyon TL’ye taşıdı. Teknosa, ilk 9 ayda e-ticarette de brüt işlem hacmini (GMV), 1 milyar 597 milyon TL’ye çıkarırken yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe oranla yüzde 77 artış gerçekleştirdi. 

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Pazaryeri dönüşümünden servis gelişimine tüm kanallarda müşteri deneyimini daha da güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Teknosa’nın istikrarlı büyümesi, ilk 9 ay rakamlarına da yansıdı. Teknosa 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 118’lik büyüme ile cirosunu 10 milyar 789 milyon TL’ye, net karını da 332,4 milyon TL’ye çıkardı. Teknosa.com’u şubat ayında dev bir pazaryerine dönüştüren Teknosa, üçüncü çeyrekte e-ticarette de brüt işlem hacmini (GMV), yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 77 artırarak ilk 9 ayda 1 milyar 597 milyon TL’ye ulaştırdı.

“Kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir Teknosa yarattık”

2022 yılı ilk 9 ay sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, bu yıl güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 220 milyon TL tutarındaki yatırımları tek tek hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Çoklu kanalda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla Teknosa’yı kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir şirkete dönüştürdük. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 118’lik büyüme ile ciromuzu 10 milyar 789 milyon TL’ye çıkardık. Bu başarıda emeği geçen tüm Teknosa ekiplerini kutluyorum. Şubat ayında tüketicilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri iş modelimizi, sektörümüzdeki farklı ilklerle büyütmeye devam ediyoruz. Pazaryeri iş modelinin yeni bir fazı olarak eylül ayında sosyal ticarete adım attık. Aynı zamanda sosyal ticaretin diğer bir kolu olan ve dünyada yükselen bir trende sahip canlı yayınla ürün tanıtımı ve satışına da başladık. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran servis alanında da yepyeni hizmetleri hayata geçirerek Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Müşterilerimize teknoloji konusunda bütünsel bir deneyim sağlamak için uçtan uca hizmet gücümüzü artırmaya ve sektörün Türkiye’deki oyun kurucusu olarak önümüzdeki önemli fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. İklimlendirme sektöründeki öncü markamız İklimsa ile Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında da büyümeyi sürdürüyoruz.”

“Tüm kanallarda en iyi deneyimi sunmak için yeniliklere imza attık” 

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de mağazaları olan dijital bir platforma dönüşme hedefiyle 2022 yılı ilk 9 ayında pek çok yeniliğe imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Alışveriş yolculuğu boyunca müşterilerimize tüm kanallardan daha iyi deneyim sunabilmek için yatırımlarımızı aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ulaştığımız sonuçlar hem gittiğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor hem de bizi daha da iyisini yapmak konusunda cesaretlendiriyor. Şubat ayında dev bir pazaryerine dönüştürdüğümüz teknosa.com

’da yeni hizmetlerle müşterilerimize yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmaya başladık. ‘Bi’linkle Influencer Sensin’ projemizle teknoloji sever herkes için hiçbir ön koşul olmadan, ürün linklerini paylaşarak nakit kazanç sağlama fırsatı yarattık. Kiralabunu.com ile yaptığımız iş birliğiyle teknosa.com üzerinden 200’e yakın ürün için kiralama hizmetini devreye aldık.   Pazaryeri iş modeline dahil olan satıcılarımız için Akbank iş birliğiyle farklı finansman çözümleri geliştirdik. Aynı zamanda seçili mağazalarımızda pazaryeri satıcılarımız da yerini almaya başladı. Haziran ayında tüketicilerimizle buluşturduğumuz müşteri odaklı yeni mağaza konseptimizi farklı mağazalarımızda da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

İklimlendirme sektöründeki öncü markamız İklimsa ile faaliyete başladığımız Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında güçlü iş birlikleriyle yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar konut, tarımsal sulama ve endüstriyel tesisleri kapsayan toplam 7 MW gücünde 20 önemli proje ile anlaşma sağladık. Ayrıca bu alanda müşterilerimize finansman destekleri sunmak adına Akbank, Garanti ve Vakıf Katılım Bankaları ile iş birliklerine imza attık. Teknosa güvencesini ve tecrübesini taşıyan Preo ürünleriyle bir iyilik hareketi başlattık. Preo ürünlerinin satışlarından elde edilen gelirin belirli bir tutarını farklı alanlarda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyoruz. Pek çok ödülle de taçlanan uygulamalarımızı geliştirmeye, müşterilerimize, paydaşlarımıza, ülkemize değer yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

#Teknosa
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