StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi Ödülleri Verildi!

Dijital girişimcilik ekosistemi StartupCentrum tarafından düzenlenen, Türkiye'de ilk defa veriye dayalı yatırımcı ödüllerinin verildiği, halk oylaması sonucunda da 2022'nin yıldız girişimlerinin ve kurumlarının belli olduğu ‘‘StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi Ödülleri’’ ödül gecesi, 300’e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşti. 30 Ocak 2022 tarihinde Hilton İstanbul Kozyatağı'nda gerçekleşen ödül töreninde; yatırımcılar, girişimciler ve ekosistemin diğer oyuncuları bir araya geldi. Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katıldığı ödül töreni, StartupCentrum Kurucu Ortakları Müge Bezgin ve Nizamettin Sami Harputlu'nun açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi hakkında fikirlerini ve gelecek planlarını paylaştı. Bakan Yardımcısı Kacır’ın açıklamalarını, StartupCentrum Veri ve Rapor Ekip Lideri Mustafa Erşad Zor’un Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu hakkında yaptığı sunum takip etti. StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi Ödülleri’nin ilerleyen saatlerinde ise Rapor Ödülleri, Halk Oylaması Ödülleri ve Özel Ödüller sahiplerine takdim edildi! İşte, Girişimcilik Ekosistemi Yılın Yıldızları: Halk Oylaması Kategorisi (22 farklı kategoride toplam 185.790 oy kullanıldı.) 1. Yılın Girişimi: Getir 2. Yılın Blokzincir Girişimi: BiLira 3. Yılın Çevre ve İklim Girişimi: Fazla 4. Yılın Eğitim Girişimi: BukyTalk 5. Yılın Fintech Girişimi: Midas 6. Yılın Pazaryeri Girişimi: Varsapp 7. Yılın Sağlık Girişimi: Hiwell 8. Yılın SaaS Girişimi: ikas 9. Yılın Sosyal Girişimi: Teyit 10. Yılın Oyun Girişimi: Dream Games 11. Yılın Yapay Zeka Girişimi: Buyutech 12. Yılın Dijital Girişimcilik Medyası: Swipeline 13. Yılın Girişimcilik/İş Dünyası Dergisi: Start Up Dergisi 14. Yılın Üniversite Girişimcilik Kulübü: İTÜ Girişimcilik Kulübü 15. Yılın Kuluçka Merkezi: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 16. Yılın Hızlandırma Programı: QNBEYOND 17. Yılın Teknokenti: ODTÜ TEKNOKENT 18. Yılın Girişimciliği Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşu: Girişimcilik Vakfı 19. Yılın Paylaşımlı Ofisi: Kolektif House 20. Yılın Girişimciliği En Çok Destekleyen Bankası: Türkiye İş Bankası 21. Yılın Ticaret Odası: İstanbul Ticaret Odası 22. Yılın Kalkınma Ajansı: İstanbul Kalkınma Ajansı Rapor Ödülleri Kategorisi ( Ödüller, StartupCentrum 2022 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Verilerine Göre verilmiştir, her kategoriden ilk iki yatırımcı, yılın en aktif yatırımcıları arasında yer aldı. ) 1.Yılın En Aktif Portföy Yönetim Şirketi: Re-Pie Portföy, Arz Portföy 2.Yılın En Aktif VC’si: APY Ventures, Revo Capital 3.Yılın Türkiye’de En Aktif Yabancı VC’si: 500 Emerging Europe, Startup Wise Guys 4.Yılın En Aktif CVC’si: Eksim Ventures, Yıldız Ventures 5.Yılın En Aktif Melek Yatırımcısı: Nevzat Aydın, Ahu Serter, Fırat İşbecer 6.Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı: Keiretsu Forum Türkiye, Angel Effect 7.Yılın En Aktif Girişim Sermayesi Yatırım Fonu: Boğaziçi Ventures, TechOne Venture Capital 8.Yılın En Aktif Kitle Fonlama Platformu: fonbulucu *Özel Ödül Yılın En Çok Yatırım Alan Mezununa Sahip Üniversitesi: Boğaziçi Üniversitesi