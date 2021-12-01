Son dakika... Merkez Bankası'ndan 'sağlıksız fiyat oluşumuna müdahale' açıklaması

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaptığı açıklamayla Sağlıksız fiyat oluşumuna müdahale edeceğini bildirildi.

Merkez Bankası'nın yaptığı bir cümlelik açıklama şöyle:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."