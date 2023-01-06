Son dakika... Kamu işçilerinin ikramiye tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı

Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tarihi belli oldu. İkramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan’da yapılacak.

Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ödemeler iki bölümde gerçekleştirilecek.

İlk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan’da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 22 Aralık’ta ödenecek. İkramiyelerin Seçim takvimi öncesine denk getiilmesi dikkat çekti. Normal şartlarda ikinci yarı ikramiye Haziran veya Temmuz ayında ödenirdi.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.