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Son dakika; Erdoğan'dan Enflasyon zammı işareti!

Gurup Toplantısında konuşan Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enflasyon artışına paralel olarak yeni zam yapılacağı mesajını verdi. Muhalefeti partilerini eleştiren Erdoğan, zaman olarak Temmuz ayını gösterdi,

EKONOMİ 12.01.2022, 16:03 Murat Aydın
Son dakika; Erdoğan'dan Enflasyon zammı işareti!

AK Parti Parti grubunda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı. Enflasyondaki artışın farkında olunduklarını belirten AKP Lideri Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayına işaret ederek, "Döviz kurunda olduğunu gibi enflasyonda da şişkinliğin olduğu açıktır. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak, gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomide yapılan ve yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili, "Ekonomide yapılan düzenlemeler inşallah yasalaşacak" ifadelerini kullandı. Enflasyon ve döviz artışına da değinen AKP Lideri, "Ülkemizde elbette enflasyon sorunu vardır. Üstelik Türkiye enflasyona ilave olarak kur dalgalanması ile boğuştu. Döviz kurunda olduğunu gibi enflasyonda da bir şişkinliğin olduğu açıktır. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ EN BÜYÜK 10 EKONOMİYE GİRMEK "

Türkiye'nin ekonomideki büyüme hedeflerinin devam ettiğini belirten AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Ülkemizi Türkiye modeliyle en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimize devam ediyoruz. Bizim neden, niçin yaptığımızı anlamak için hem Türkiye'nin 2 asırlık yolculuğunu hem de dünyadaki gelişmeleri bilmek gerekiyor. Bihaber gafillerin milletimizin moralini bozmaya dönük gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman öfkeyle takip ediyoruz" dedi.

"AHMET ÇALIK'A ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Nerede terör tehdidi varsa orada olmaya devam edeceğiz. Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum.

"EKONOMİDE ÖNEMLİ TEKLİFLER KANUNLAŞACAK"

Yeni yılla birlikte ülkemize ve milletimize hizmetlerimize Meclis çatısı altında sürdüreceğimiz bir döneme girdik. Stokçuluğa ceza artırımını içeren paket kabul edilmişti. Bu haftada bireysel emeklilikte devlet katkısının artırılması, BOTAŞ'ın kademeli satış fiyatı uygulayabilmesini, emekli aylıklarının sınırının en az 2 bin 500 lira olmasının, kurumlar vergisinin yüzde 19'a düşürülmesini, toplu sözleşmelerin artış oranının yüzde 7,5 olarak uygulanmasını yerine getirebilmemizi sağlayacak çok sayıda değişiklik teklifi görüşülerek kanunlaşacak. Komisyon çalışmaları da sürecek.

"MİLLETİMİZİN MORALİNİ BOZMAYA YÖNELİK GAYRET, BİZİ ÖFKELENDİRİYOR"

Ülkemizi Türkiye modeliyle en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimize devam ediyoruz. Bizim neden, niçin yaptığımızı anlamak için hem Türkiye'nin 2 asırlık yolculuğunu hem de dünyadaki gelişmeleri bilmek gerekiyor. Bihaber gafillerin milletimizin moralini bozmaya dönük gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman öfkeyle takip ediyoruz.

Milletimizi kendi değerlerinden, geçmişinden kopartarak köksüz bir ağaç gibi kurutmaya çalışanları hatırlayın. Üretilen eserlere, yapılan reformlara destek vermek yerine üzerine beton döken zihniyetin ipinin kimlerin elinde olduğunu söylemeye gerek yok.

"ÜLKEMİZİN KÖŞEYE SIKIŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞINI UNUTMADIK"

Türkiye'de hangi dönemde her kim bu gidişin önünü kesmek, milleti hak ettiği özgürlüklere kavuşturmak için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır. Kendi yaşadıklarımızı biz unutursak, diğer insanlar hadi hadi unutur. Bugünkü gençlere anlatsak milattan önceki hadiseler gibi dinleyecekleri olayları yaşadık. Ülkemizin nasıl kuralsız, ahlaksız, sinsi tuzaklarla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık.

Siyasi ve sosla kaos denemelerini PKK'dan DEAŞ'a kadar şehirlerimize ve sınırlarımıza saldırıları, darbe girişimlerini, güç gösterilerini bertaraf ettik. Biz mücadele bayrağını yüksekte tuttukça, biz hedeflerimizden kopmadıkça saldırıların cephesi daha da genişledi.

"ABD, EKONOMİMİZİ MAHVETME TERCİHİ SERGİLEMİŞTİR"

Ekonomide 3-4 yılda yaşadığımız gelişmelerin bir nedeni de finans araçlarının devreye alınmasıdır. Türkiye 15 Temmuz'u milletimizin şanlı direnişiyle bertaraf ettikten sonra batının husumetiyle karşı karşıya kalmıştır. ABD ekonomimizi mahvetme tehdidiyle nezaketten uzak bir şekilde sergilemeyi tercih etmiştir. Avrupa ise daha dolaylı yöntemlerle ortaya koymuşlardır. Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu süreçte de hemen tedbirlerimizi alarak zayıf noktalarımızı güçlendirip mücadele saflarını sıklaştırdık. Yapılabilecek müdahalelerin araçlarını önemli ölçüde kontrol altına aldık.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE 5-7 KATINA ÇIKAN BİR ENFLASYON VAR"

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere koronavirüs karşısında bocalarken Türkiye hayata geçirdiği süratli ve etkin tedbirlerle kendini korumaya almıştır. Salgın döneminde son derece başarılı bir süreç yönettik. Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans kriziyle zaten bozulmuş dengelerini daha sert bir şekilde alt üst etmiştir. Yaşanan sarsıntılar enerji ve gıda başta olmak üzere fiyatların yükselmesinden enflasyona kadar pek çok soruna yol açmıştır. Gelişmiş ülkeler bir anda 5-7 katına çıkan enflasyonla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizde de enflasyon sorunu vardır. Türkiye enflasyona ilave olarak döviz kuruyla da boğuşmuştur. Ülkemizdeki enflasyon artışı diğer ülkelere göre aşağıda kalmıştır.

"ÇALIŞANLARIMIZIN DURUMUNU YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

En kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldıracağız. Asgari ücreti yüzde 50 artırarak, memur ve emekli maaşlarını yüzde 26, yüzde 31 oranında yükselterek kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz.

"ÖZEL OKULLAR YÜZDE 36'DAN FAZLA ARTIŞ FİYAT ARTIŞI YAPILAMAYACAK"

Milletimizi korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz sen geriden geliyorsun. Ticaret Bakanlığımız ülke genelinde 100 bin ürün denetimi yaptı. Arz-taleple uyuşmayan durumlara karşı hukuki imkanları kullanıyoruz.

Ülkemizin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladığımızda kendi akıllarınca dalga geçtiğini görüyoruz. Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın diyoruz. Politika faizleriyle enflasyon arasındaki farkın 10 katını geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sorgulamıyor. Muhalefet felaket tellallığı yapmıyor. Kendi ülkesinin felaketinden siyasi çıkarmak isteyen muhalefet yalan ve iftiranın dozunu artırarak ortalığı karıştırmak için canhıraş gayret içindedir.

"İSTİHDAM SAYISINI 30 MİLYONA GETİRMİŞ OLMAMIZ ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜT"

Bizi bu yoldan alıkoyacak hiçbir dayatmaya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmının tablonun negatif kısımda sıralandığını görüyoruz. İstihdam sayısını 30 milyona getirmiş olmamız yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütme stratejimizin işlediğini gösteriyor.

Biz bugüne kadar lafla değil hep icraatla milletimizin huzuruna çıktık. Önümüzdeki yaz aylarında bu fedakarlıklarımızın meyvelerini almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına dönüşecek. Ülkemizi her alanda eşi benzeri görüşmemiş yatırımlarla, eserlerle tanıştırdığımız gibi ekonomide de şampiyonalar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz."

#rterdoğan #TBMM #AKP Gurup Toplantısı #enflasyon #ÖzelOkulFiyatları #ücret artışı
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