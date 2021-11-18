Son dakika... Dolar 11 TL'ye dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz indirimi açıklamaları yaparken dolar aldı başını gidiyor. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Merkez Bankası'nın bugünkü faiz gündemi doları dahada yukaraya itti. Dolar/TL kuru, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 11 liraya dayandı.

Son bir yılda TL’ye karşı yaklaşık üçte bir değerlenen dolar, dün öğle saatleri itibariyle 10,4 seviyesindeydi.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha faize karşı olduğunu belirtmesi sonrası 10,6’yı geçmişti.

Gözler bankanın bugünkü faiz kararına çevrilirken, saat 08:20 itibariyle kur 10,84 bandına çıktı. Dolar saatler ilerlerken yükselişe devam etti. Saat 09.21 sıralarında ise 10.96 TL bandına ulaştı.