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SİGORTA SEKTÖRÜNÜN PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 70 ARTTI

 Sigorta şirketlerinin prim üretiminin ilk çeyrekte yüzde 70 arttığını belirten Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, sektörün olumlu bir gelişme içinde olduğunu açıkladı.

EKONOMİ 04.07.2022, 08:51 Murat Aydın
SİGORTA SEKTÖRÜNÜN PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 70 ARTTI

2022 yılının ilk çeyreğinde artan ekonomik belirsizlikler, kur ve enflasyondaki hızlı artışa rağmen hem sigortacılık hem de emeklilik alanında sigorta sektörü büyümeye devam ediyor. Sigorta şirketlerinin prim üretiminin ilk çeyrekte yüzde 70 arttığını belirten Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, sektörün olumlu bir gelişme içinde olduğunu açıkladı.

Varlık fiyatlarındaki artış nedeniyle varlıkları yerine koyma güçlüğü sigortayı artık lüks olmaktan çıkarttığını belirten Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk: “Türkiye’de Sigorta şirketlerinin prim üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar lirayı buldu. 2021 sonu itibari ile aktif büyüklüğün 427 milyar lirayı, prim üretiminin 105 milyar lirayı, BES'te fon büyüklüğünün ise 244 milyar lirayı aştığını görüyoruz. BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasıyla yaklaşık katılımcı sayısı 14 milyona yaklaştığını söyleyebiliriz. Sigorta sektörünün yıl sonu hedefi ise bu rakamı çok daha üst seviyelere çıkarmak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK, bireysel emeklilik sisteminde fon dağılımı değişikliği yapmak isteyen müşterileri için emeklilik şirketlerine danışmanlık yapma yetkisi tanıyan genelge yayımladı. Böylece emeklilik şirketleri artık müşterilerine fon dağılımı düzenleme tavsiyesi verebilecek pozisyona gelmiş oldu. Bu yeni uygulama ile şirketler, fon tavsiyesini elektronik iletişim araçları veya robo-danışmanlık uygulamaları ile katılımcılarına iletebilecek veya katılımcıların erişimine sunabilecek. Şirketlerin anlaşmalı portföy yönetim şirketlerinden araştırma raporu temin etmesi de serbest bırakıldı. Portföy yönetim şirketlerinin hazırladığı araştırma raporlarından dolayı katılımcı ile emeklilik şirketi arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda emeklilik şirketinin sorumluluğu devam edecek” dedi.

·Sigorta sektörüne bütüncül yaklaşım kazandıracak

Bir zamanlar istikrarlı ve tahmin edilebilir olan sigortacılık artık böyle değil. Kârlılığı gözden çıkarmadan büyümek zor, iklim değişikliği belirli risk profillerini geri dönülemez şekilde etkiliyor, dağıtım ihtiyaçları tamamen çok kanallı hâle geldi ve müşteriler kendilerine özel hazırlanmış ürünler bekliyor. Aynı zamanda teknoloji ara vermeden gelişmeye devam ediyor ve yeni oyuncu ekosistemi müşteri kazanımını tehdit ediyor. Bu yüzden, sektör yöneticileri, başarılı olmak için artık bilinçli olarak bir dizi rekabetçi stratejik seçimleri yapmak zorunda ve risk yönetiminde başarılı olmak zorunda.

Dijital dönüşüm, iklim riskleri, e-poliçe projesi, zorunlu afet sigortalarına geçiş, yeşil sigorta ürünler, gelir koruma sigortası, uluslararası standartlara uyum, katılım sigortacılığı özel emeklilik gibi konularının öne çıktığını söyleyen Esentürk, "Sigortacılık sektörünü iklim değişikliğinin etkilerinden küresel salgına, yapay zekanın gelişimine kadar pek çok açıdan gözlemlemeli ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeliyiz. Bu sektöre bütüncül yaklaşabilen ve yenilikçi ürünler yaratanlar büyümeyi hızlandıracak. Sektörün pozitif yönde ivme kazanmasını sağlayacak. Mesela genel olarak, bir kurumun veya şahsın sahip olduğu ev, kasko, sağlık, işyeri, elektronik cihaz, makine kırılması, mali mesuliyetler ve bunun gibi tüm sigorta poliçeleri bir yıl içerisinde farklı tarihlerde hatta farklı şirketlerdedir. Bu durum, gerek birçok orta ve büyük ölçekli kuruluşun gerekse şahısların sigorta poliçe takibini zorlaştırır. Monopoli Sigorta olarak değişen müşteri beklentileri ve dijitalleşme yatırımları adına yarattığımız Monopoli® (MonoPoliçe) ile bireyin veya bir şirketin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek poliçede, belli indirim oranlarıyla sunabiliyoruz. Böylece tüketicilerin pandemi sonrası talep ettiği kolay, hızlı ve anlaşılabilir çözümleri tek bir poliçe ile çözümlüyoruz” diye ekledi.

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