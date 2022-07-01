Selçuk Özdağ: Emekliler açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye Emekliler Platformu’nun tüm bileşenleri ile Ankara’da düzenlemiş olduğu toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda emeklilerin gerçek sorunlarını dile getiren Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Hakla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Toplantıya ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kaplan katılım sağladı.

Türkiye’de 13 buçuk milyon emeklinin olduğunu kaydeden Gelecek Partili Özdağ, Z kuşağına dair yürütülen seçim tartışmalarına şu konuşmayı yaptı: “Türkiye’de seçimleri Z kuşağı belirleyecek diyorlar ama emeklilerimiz de diyor ki biz A kuşağıyız, alfabenin ilk ismiyiz, 13 buçuk milyonuz seçimleri gençlerle beraber biz belirleyeceğiz. Gençlik ve tecrübe bir arada olacak diyorlar. Bugünkü parlamentodan çıkacak 3600 ek göstergeler gibi gösterge çeşitlerinin memnuniyet verici olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu söylediler, aynı zamanda paranın pul olmasından şikayetçi oldular. Emekliler diyorlar ki eski günlerimizi arıyoruz. Emekliye ayrılanlar ev alır, çocuklarını evlendirir, çocuklarını rahat okuturdu, para kıymetiydi, geçmişti 100 lira ile dolan file bugün onun 3 misli ile ancak doluyor gelinen noktada para pul oldu. Emeklilerimiz bunları biliyor ve söylüyor. Emeklilerimiz seyahat edemediklerini, memleketlerine gidemediklerini, bayramda kurban kesemediklerini, bayram ikramiyelerinin 1100 lira olduğunu, bu miktarın en az asgari ücret olması gerektiğini, en düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkartılmasının iyi ama yetersiz olduğunu söylüyorlar. Bu talepler haklı talepler.”

‘KAMU PERSONELİ REFORMU YAPILMALI’

“Gelecek Partisi olarak biz, kamu personeli reformunun yapılması gerektiğine inanıyoruz” diyen Özdağ, “Maaş ve ek göstergelerle ilgili uçurumlar var. Her iktidar gelmiş, birilerine fazla zam yapmış, arada uçurum oluşmuş” ifadelerini kullandı.

30 veya 35 sene çalışıp, 60’lı yaşlara geldikten sonra emekliye ayrılarak rahat etmesi gereken toplum kesiminin temel ihtiyaçlarını ile tedarik etmekte zorlandığını vurgulayan Özdağ, “35 senesini bu memlekette çalışarak geçirmiş insanların emekliye ayrıldıktan sonraki ortalama 20 yılını iyi geçirmesi gerekiyor; evinde rahat olması, doğalgazı ile elektriği ile arabası ile ziyaretleri ile… Ama gelinen noktada kimse ev araba seyahat düşünemez duruma gelmiş vaziyette. Açlık sınırı bugün 6 bin liranın üzerinde Türkiye’de emeklilerin aldığı maaş ise açlık ve yoksulluk sınırlarında kalıyor.

Biz Gelecek Partisi olarak diyoruz ki iktidar olduğumuz takdirde Türkiye’de parayı kıymetli yapacak pasaportu kıymetli yapacak sistem, parlamenter sisteme geçiştir. Bu da ancak 6’lı masanın başarısı ile mümkündür. Halkta da bu masaya büyük ilgi var. Ben, Tüm Emek Der Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.