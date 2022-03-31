Şekerin tadını kaçıracak zam geldi; İşte zamlı şeker fiyatı

Türkşeker'den şekere dev zam! İşte zamlı şeker fiyatı

Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Söz konusu zamla birlikte şekerin 5,96 lira olan kilogram fiyatı, 7,80 liraya yükseldi.Türkşeker'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

- Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir.

- Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."