Sedat Peker'den tartışılacak dolar açıklaması

Sedat Peker, doların 11 lirayı geçmesinin ardından çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, doların 11 lirayı geçmesinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Halkbank'ta Euro 7 TL iken 4 TL'den satış yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılan ve takipsizlik kararı verilen olayı hatırlatan Peker, "Bugün doların 11,5 TL olmasında takipsizlik kararının payı büyük" dedi.

Bugün doların 11,5 TL olmasında senin verdiğin takipsizlik kararının payı büyük

"1-Anadolu Adliyesi’nde benim yargılanacağım iddianameyi hazırlayan Savcı A... Y...., Halk Bankası üst düzey yöneticilerinin euro 7 TL iken 4 TL’den satış yapıp Devleti zarara uğrattıkları için haklarında takipsizlik kararını verip onları kurtaran kişisin.

2-Bana açtığın davanın hesabını devran döndüğü zaman hem Devletimize hem de Milletimize verebileceğimi biliyorum. Euro 7 TL iken 4 TL’ye satılmasının suç olduğunu vatan hainleri bile bilir. Sen koskoca Cumhuriyet Savcısı olacaksın ve bunu bilmeyeceksin. Yazık, çok yazık.

3-Bugün doların 11,5 TL olmasında senin verdiğin takipsizlik kararının payı büyük. Senin gibi Savcılardan aldıkları cesaret ile ne de olsa bize bir şey olmaz diyorlar. Yokluktan intihar eden gariplerin günahını ve vebalini nasıl ödeyeceksin? Seni tetikçi olarak kullanan...