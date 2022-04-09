banner314

banner325

Son Dakika

Sakıp Sabancı Vefatının 18. Yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor

10 Nisan 2004 yılında aramızdan ayrılan Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vasiyeti üzerine verilen Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor.

EKONOMİ 09.04.2022, 12:00 Murat Aydın
Sakıp Sabancı Vefatının 18. Yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor

10 Nisan 2004 yılında aramızdan ayrılan Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vasiyeti üzerine verilen Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor.

Sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde kazananlar, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çevrimiçi törende açıklanacak.

Hayırsever iş adamı kimliğiyle bilinen Sakıp Sabancı, aramızdan ayrılışının 18’inci yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor. Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül programı her yıl sosyal bilimler alanında saygın araştırmaları teşvik etmeyi ve dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. 

Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2022 yılı konusu “Küreselleşmenin Geleceği: Devlet Geri mi Dönüyor?” olarak belirlendi. 11 Nisan 2022, pazartesi günü gerçekleştirilecek törenin açılış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yapacak.   

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Sakıp Sabancı çok genç yaşlarda, Bossa Un Fabrikası'nda veznedarlıkla iş hayatına atıldı. Sırasıyla, Çiftlik Müdürü ve Bossa Tekstil İşletmesi Müdürü oldu. Babasının 1966 yılında vefatından sonra kurulan Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

1964 yılından itibaren, 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları ile Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. 1986 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987- 1990 yılları arasında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’nı yaptı.

Sakıp Sabancı'nın; İşte Hayatım (1985), Para Başarının Mükafatıdır (1985), Gönül Galerimden (1988), Rusya'dan Amerika'ya Gezdiklerim Gördüklerim (1989), Ücret Pazarlığı mı Koyun Pazarlığı mı? (1990), Değişen ve Gelişen Türkiye (1991), Daha Fazla İş Daha Fazla Aş (1993), Doğu Anadolu Raporu (1995), Başarı Şimdi Aslanın Ağzında (1998), Hayat Bazen Tatlıdır (2001), Bıraktığım Yerden Hayatım (2004) adlı kitapları yayınlanmıştır. İşte Hayatım kitabı İngilizce ve Japoncaya, Değişen ve Gelişen Türkiye kitabı İngilizceye çevrilmiştir.

Sakıp Sabancı'ya 1984'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 1986'da New Hampshire Üniversitesi (ABD), 1992'de İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, 1993'de Kayseri Erciyes Üniversitesi, 1997'de İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, KKTC Girne Amerikan Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, 1998'de Washington Southeastern Üniversitesi (ABD), 1999'da Çukurova Üniversitesi ve 2002'de Kırıkkale Üniversitesi tarafından "Fahri Doktorluk" unvanı verilmiştir.

Sakıp Sabancı, ayrıca 1987 yılında "Belçika Kraliyet Nişanı" ve 1992'de Japon Hükümeti tarafından verilen "Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı" ile, 2000 yılında Sabancı Üniversitesi Müzesi'ne bağışladığı ve "Altın Harfler" adı altında Türk Hat eserlerinin ve tablolarının ilk defa Louvre Müzesi'nde sergilenmesini sağlayarak Fransa'da Türk kültürünü tanıtmadaki başarılı katkılarından dolayı Fransız Hükümeti tarafından "Legion d'honneur" Şeref Nişanı ile onurlandırılmıştır.

Sakıp Sabancı'ya 1997 yılında Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası", İsviçre-Zürih'teki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından "Avrupa Kristal Dünya Ödülü" ve Hukukun Egemenliği Derneği tarafından da "Kaliteli İnsan Onur Ödülü" verilmiştir.

Sakıp Sabancı 1999 yılında New York'da Friends of the American Board Schools in Turkey (FABSIT) tarafından verilen "Yılın İşadamı Ödülü”nü, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA) tarafından verilen "Türkiye Tanıtım Ödülü"nü almıştır.

Türkiye genelinde birçok caddeye "Sakıp Sabancı" adı verilmiştir. Sakıp Sabancı Türkiye'de Artvin, Erzurum, Kırıkkale illeri ve Torbalı beldesi ile ABD'de New Hampshire, Houston ve Beverly Hills kentlerinin "Fahri Hemşehrisi" seçilmiştir.

Sabancı Üniversitesi’nin kurulmasında önemli bir rol oynamış, üniversite bünyesinde 2004 yılında Sakıp Sabancı Fonu ile sosyal bilimler alanında Türkiye çalışmalarına değer katacak yeni bir uluslararası bir ödül programının başlatılmasını vasiyet etmiştir. 

1957 yılında Türkan Civelek ile evlenen Sakıp Sabancı’nın Dilek, Metin ve Sevil adında üç çocuğu olmuştur. 

Sakıp Sabancı 10 Nisan 2004 tarihinde vefat etmiştir.

#SakıpSabancı #uluslararasıaraştırmaödülleri #sakıpsabancıvakfı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir