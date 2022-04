Sakıp Sabancı Vefatının 18. Yılında Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor

10 Nisan 2004 yılında aramızdan ayrılan Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vasiyeti üzerine verilen Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor.

Sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde kazananlar, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çevrimiçi törende açıklanacak.

Hayırsever iş adamı kimliğiyle bilinen Sakıp Sabancı, aramızdan ayrılışının 18’inci yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ile anılıyor. Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül programı her yıl sosyal bilimler alanında saygın araştırmaları teşvik etmeyi ve dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2022 yılı konusu “Küreselleşmenin Geleceği: Devlet Geri mi Dönüyor?” olarak belirlendi. 11 Nisan 2022, pazartesi günü gerçekleştirilecek törenin açılış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yapacak.

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Sakıp Sabancı çok genç yaşlarda, Bossa Un Fabrikası'nda veznedarlıkla iş hayatına atıldı. Sırasıyla, Çiftlik Müdürü ve Bossa Tekstil İşletmesi Müdürü oldu. Babasının 1966 yılında vefatından sonra kurulan Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

1964 yılından itibaren, 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları ile Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. 1986 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987- 1990 yılları arasında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’nı yaptı.

Sakıp Sabancı'nın; İşte Hayatım (1985), Para Başarının Mükafatıdır (1985), Gönül Galerimden (1988), Rusya'dan Amerika'ya Gezdiklerim Gördüklerim (1989), Ücret Pazarlığı mı Koyun Pazarlığı mı? (1990), Değişen ve Gelişen Türkiye (1991), Daha Fazla İş Daha Fazla Aş (1993), Doğu Anadolu Raporu (1995), Başarı Şimdi Aslanın Ağzında (1998), Hayat Bazen Tatlıdır (2001), Bıraktığım Yerden Hayatım (2004) adlı kitapları yayınlanmıştır. İşte Hayatım kitabı İngilizce ve Japoncaya, Değişen ve Gelişen Türkiye kitabı İngilizceye çevrilmiştir.

Sakıp Sabancı'ya 1984'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 1986'da New Hampshire Üniversitesi (ABD), 1992'de İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, 1993'de Kayseri Erciyes Üniversitesi, 1997'de İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, KKTC Girne Amerikan Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, 1998'de Washington Southeastern Üniversitesi (ABD), 1999'da Çukurova Üniversitesi ve 2002'de Kırıkkale Üniversitesi tarafından "Fahri Doktorluk" unvanı verilmiştir.

Sakıp Sabancı, ayrıca 1987 yılında "Belçika Kraliyet Nişanı" ve 1992'de Japon Hükümeti tarafından verilen "Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı" ile, 2000 yılında Sabancı Üniversitesi Müzesi'ne bağışladığı ve "Altın Harfler" adı altında Türk Hat eserlerinin ve tablolarının ilk defa Louvre Müzesi'nde sergilenmesini sağlayarak Fransa'da Türk kültürünü tanıtmadaki başarılı katkılarından dolayı Fransız Hükümeti tarafından "Legion d'honneur" Şeref Nişanı ile onurlandırılmıştır.

Sakıp Sabancı'ya 1997 yılında Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası", İsviçre-Zürih'teki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından "Avrupa Kristal Dünya Ödülü" ve Hukukun Egemenliği Derneği tarafından da "Kaliteli İnsan Onur Ödülü" verilmiştir.

Sakıp Sabancı 1999 yılında New York'da Friends of the American Board Schools in Turkey (FABSIT) tarafından verilen "Yılın İşadamı Ödülü”nü, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA) tarafından verilen "Türkiye Tanıtım Ödülü"nü almıştır.

Türkiye genelinde birçok caddeye "Sakıp Sabancı" adı verilmiştir. Sakıp Sabancı Türkiye'de Artvin, Erzurum, Kırıkkale illeri ve Torbalı beldesi ile ABD'de New Hampshire, Houston ve Beverly Hills kentlerinin "Fahri Hemşehrisi" seçilmiştir.

Sabancı Üniversitesi’nin kurulmasında önemli bir rol oynamış, üniversite bünyesinde 2004 yılında Sakıp Sabancı Fonu ile sosyal bilimler alanında Türkiye çalışmalarına değer katacak yeni bir uluslararası bir ödül programının başlatılmasını vasiyet etmiştir.

1957 yılında Türkan Civelek ile evlenen Sakıp Sabancı’nın Dilek, Metin ve Sevil adında üç çocuğu olmuştur.

Sakıp Sabancı 10 Nisan 2004 tarihinde vefat etmiştir.