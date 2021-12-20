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Sağlıkçılar en az Yüzde 73 zam bekliyor

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) memur maaşlarının yeni asgari ücret karşısında erimesine tepki gösterdi. SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken "Memur maaşlarına değer kaybetmemesi için 2022 yılı için en az yüzde 73’lük zam uygulanmalıdır” dedi. 

EKONOMİ 20.12.2021, 10:13 Murat Aydın
Sağlıkçılar en az Yüzde 73 zam bekliyor

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) memur maaşlarının yeni asgari ücret karşısında erimesine tepki gösterdi. Ülkenin bulunduğu koşullar göz önüne alındığında yapılan asgari ücret zammının yetersiz olduğunu dile getiren SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Memur maaşı 4 yıl önceki asgari ücrete göre yüzde 11 azalmıştır. Memur maaşlarının değer kaybetmemesi için en az 2022 yılı için yüzde 73’lük zam uygulanmalıdır” dedi. 

Memur maaşlarının asgari ücret karşısında eridiğini belirten SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Asgari ücret zammını azımsamamakla birlikte yetersiz buluyoruz. 2018 yılından itibaren 4 yıllık net asgari ücret yüzde 76 zamlanmıştır. Memur maaşlarına esas katsayılara ise son 4 yılda %65 artış yapıldığı görülmektedir. Bu artış oranları ile memur maaşının, gün geçtikçe asgari ücrete doğru yaklaştığı görülmektedir. Mevcut tabloda memur maaşının 4 yıl önceki asgari ücrete göre %11 kadar azaldığı ortaya çıkmaktadır” tespitinde bulundu. 

MEMUR MAAŞI İLE ASGARİ ÜCRET GİDEREK YAKLAŞIYOR

2022 yılında asgari ücretin 4 bin 253 TL olmasıyla birlikte son 5 yıllık artış oranı %165 olduğunu belirten Akarken, “Memur maaşı esas katsayılarına yapılacak en az yüzde 73‘lük zam ile bu oran eşitlenecek ve memur maaşının asgari ücret karşısında değer kaybetmesi engellenecektir. Yüzde 73’ün altında yapılacak zam memur maaşını asgari ücrete daha çok yaklaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE TALEP EDİYOR?

Hükümeti memurların haklarını korumaya çağıran Akarken, taleplerini şöyle sıraladı; “Maaş katsayıları 2022 yılında yüzde 40+35 zamlanmalıdır, esas vergi oranı yüzde 15’e sabitlenmeli ya da yüzde 15’in üzerindeki vergi artış miktarları devlet tarafından sübvanse edilmelidir. Sağlık çalışanlarımıza tek kalem maaş ödemesi yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının özel hizmet tazminat oranlarında yüzde 150 artış yapılmalı ve eğitim-öğretime göre ek göstergeler düzenlenmelidir. Kamu personellerine başta yardımcı hizmetler sınıfı olmak üzere iyileştirme yapılmalı, 669 sayılı KHK ile devredilen personelin hak kayıpları giderilmelidir”. 

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