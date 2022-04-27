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Sabancı Topluluğu, fikri mülkiyet üreten 103 çalışanını ödüllendirdi

TÜBİTAK Başkanı Mandal, son 10 yıl göz önüne alındığında en fazla enerji alanında yükseliş yaşandığını kaydetti. Sabancı Topluluğu tarafından 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü kapsamında 'Scientists & Designers of Sabancı' ödül töreni düzenlendi.

EKONOMİ 27.04.2022, 12:22 Murat Aydın
Sabancı Topluluğu, fikri mülkiyet üreten 103 çalışanını ödüllendirdi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, fikri mülkiyet konusunda çalışmaların son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, 'En fazla enerji alanında yükseliş yaşanıyor.' dedi.

Sabancı Topluluğu tarafından 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü kapsamında 'Scientists & Designers of Sabancı' ödül töreni düzenlendi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve fikri mülkiyet üreten 103 Sabancı Topluluğu çalışanının ödüllendirildiği törende Mandal, 'Birlikte Geliştirme Yaklaşımıyla Sabancı Kuruluşları Fikri Mülkiyeti ile Etki Oluşturma' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Birlikte geliştirme kavramı ile Sabancı Üniversitesi'ndeki görevi sırasında karşılaştığını belirten Mandal, 'Kuruma katıldığımda kurumun temel değerlerini öğrenirken yeni karşılaştığım bir kavram; iş birliğinden çok birlikte iş yapabilme, birlikte geliştirme, birlikte kavrama, birlikte başarma oldu. Bu kavram üzerinde çok çalıştık.' diye konuştu.

TÜBİTAK olarak iş birliği platformlarını yoğun şekilde kullanmaya çalıştıklarını aktaran Mandal, iş birliğine değil, birlikte çalışmaya odaklandıklarını söyledi. Bilginin birlikte yönetiminin önemine dikkati çeken Mandal, daha değişken ve dinamik olan konuların çözümünün AR-GE ve yenilikle mümkün olduğunu vurguladı.

Türkiye, patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada

Mandal, 'Düşük karbon enerjili patentlerdeki artışı görebiliyoruz. Sera gazı yayılımının azaltılmasına yönelik olarak yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi noktasında yüzde 72'lik artış var.' dedi.

Türkiye'nin patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada olduğunu vurgulayan Mandal, marka ve patent noktasında en hızlı yükselen ülkelerden olduklarını bildirdi.

Başvuruların bilgi işlem teknolojileri alanında da yoğunlaştığını aktaran Mandal, Türkiye'nin kadın araştırmacılar sayısında da 4'üncü basamakta bulunduğunu, bu sıralamanın iyi olduğunu söyledi.

Mandal, 'Bunların hepsi TÜBİTAK'ın kendi süreçlerine önemli bir girdi oluşturuyor. TÜBİTAK'ın misyonu potansiyel oluşturmaktan daha çok hem toplumsal anlamda hem de ulusal güvenlik anlamında etki oluşturan araştırmaları desteklemek. Birlikte geliştirme yaklaşımına uygun insan kaynağının desteklenmesi ve bu kapsamdaki bilginin üretilmesine odaklanıyoruz. Bunun için de bireysel projelerle kapasite oluşturmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Hem teknoloji hem de ürün geliştirme platformlarını destekliyoruz

Hasan Mandal, 2018'den beri hem teknoloji geliştirme hem de ürün geliştirme platformlarını desteklediklerini ifade etti. Hem üniversiteler hem de sanayi kuruluşları ile ürün geliştirme ve tasarlama noktasında yaptıkları çalışmalara değinen Mandal, 'Bugüne kadar oluşturduğumuz 8 araştırma platformu var. Bu platformlarda 100'den fazla projemizi birlikte geliştirdiğimiz bir ortam var.' dedi.

Yenilikçi fikirleri somut başarılara dönüştürmek için çalışıyoruz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da yapılan araştırmaların Kovid-19 salgınıyla birlikte şirketlerin yenilik yapma yönündeki hevesinin arttığını gösterdiğini belirterek, 2021'de uluslararası patent, marka, tasarım başvuru sayılarının rekor seviyeye ulaştığını, Türkiye'nin toplam 1.829 uluslararası patent başvurusuyla 16. sırada yer aldığını bildirdi.

Sabancı, kamu, özel sektör ve akademinin iş birliğinin önemi ve başarılı örneklerine işaret ederek, Teknopark İstanbul'da sanayi, üniversite ve girişimcileri bir araya getiren, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin çok önemli bir örnek olduğunu vurguladı. 'Vizyonumuzda da olan 'fark yaratmak' anlayışını mümkün kılmak için yeni fikirlerin yeşereceği ortamları oluşturmak için çalışıyoruz' diyen Sabancı, yenilikçi fikirleri, inovasyon süreçleriyle somut başarılara dönüştürmek adına çalışanları için 'doğru iklimi' oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sabancı, 'Liderlere burada çok önemli bir görev düşüyor. Şirketlerde bu kültürün yaratılması için öncelikle liderlerin bunu istemesi, talep etmesi ve teşvik etmesi gerekir.' diye konuştu.

Dünya geneline 'kadın buluşçu' sayısının artmasının herkese umut verdiğini ifade eden Sabancı, uluslararası patent başvurularında kadınların oranının hala yüzde 16,5 olduğunu, bunun artırılması için özel çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dünya teknolojisinin şekillenmesinde bizim de tuzumuz var

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ise teknoloji, inovasyon ve bilimin kalkınmada ne kadar önemli olduğunu bildiklerini aktararak, bu tören sayesinde topluluk çapında fikri mülkiyet üretmeye yönelik çalışan ve değer katan personele teşekkür edeceklerini söyledi.

Sabancı Topluluğu olarak fikri mülkiyet sahipliğinin öneminin bilincinde olduklarını vurgulayan Alper, ihraç ettikleri teknolojilerle patent geliri getirdiklerini, şu ana kadar Topluluk'ta üretilen patentleri faaliyet gösterdikleri pek çok sektörde kullandıklarını ve kullanmaya devam ettiklerini anlattı.

Alper, Türkiye'nin büyük projelerinde ve birçok alanda kullanılan 'PP bazlı makro lifler', 'Cokoon teknolojisi', 'Otomatik Durak Freni' ve 'Elektrikli Araçlar İçin Bir Batarya Yönetim Sistemi ve Elektrikli Araçlarda Bir Voltaj Kontrol Yöntemi' gibi patentlerinden bahsetti.

Tüm bu örneklere bakarak dünya teknolojisinin şekillenmesinde Sabancı Topluluğu olarak kendilerinin de tuzunun bulunduğunu ifade eden Alper, 'Bu sebeple 'Scientists and Designers of Sabancı'nın her yıl artmasını çok önemli buluyor ve insan kaynağımızın bu kapsamda ihtiyacı olan tüm donanıma sahip olabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.' dedi.

103 çalışana ödül

Açılış konuşmalarının ardından fikri mülkiyet alanında çalışma yapan 103 personele 'Scientists & Designers of Sabancı' organizasyonu kapsamında ödül verildi.

Öte yandan, TÜBİTAK Başkanı Mandal, 'Bir Üniversite Var Ederken' eseri dolayısıyla Güler Sabancı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

#Sabancı Topluluğu #fikri mülkiyet #TÜBİTAK #Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü
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