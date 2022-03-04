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Rusya Avrupa'nın gazını kesti; Doğalgaza yüzde 18 zam
Rusya'nın Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına karşılık, doğalgazı kesmesi dikkat çekti. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
EKONOMİ 04.03.2022, 18:23 Murat Aydın
Son zamanlara gelen zamnlar vatandaşlara zor günler yaşatıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.
Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18.3 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 7 bin 450 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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