RS'den 40 bine yakın araca hasar onarım hizmeti
Hasar onarımında Türkiye'nin lider şirketi olan, RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan RS Servis, geçtiğimiz yıl toplam 40 bine yakın araca hasar onarım hizmeti verdi
Hasar onarımında Türkiye'nin lider şirketi olan, RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan RS Servis, geçtiğimiz yıl toplam 40 bine yakın araca hasar onarım hizmeti verdi. 2021 yılında özel hasar onarım teknikleri sayesinde sigortacılık ve otomotiv sektörüne 750 Milyon TL ek tasarruf katkısı sağlayan yüzde yüz yerli ve milli şirket,200 binin üzerinde mobil parça onarımı gerçekleştirdi.
Ülkemizde parça onarımına gerekli önemin verilmediğine dikkat çeken RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Kurulduğumuz günden bu yana 3 milyon parçayı onararak ülkemize 2 Milyar TL tasarruf sağladık. Ancak parça onarımı ülkemizde yeteri kadar değer görmüyor.
Satış sonrası hizmetlerinde parça onarımı, direkt olarak yedek parça ithalatını düşüren ve cari açığın azalmasına yardımcı olan bir kalem. Önem verilmezse sektöre yatırım yapılmaz, yatırım gelmezse değiştirilen yedek parçalara daha çok bedel ödenmesi nedeniyle hasar maliyetleri ve buna bağlı poliçe maliyetleri artar, hem de cari açığımız yükselir. Bu işin çözümü segmentasyon ve standardizasyonun sağlanması ve yatırımcının önünü görmesine olanak sağlanmasıdır’’ dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016