Renault 2022 Küresel Pazar sonuçlarını açıkladı... Türkiye Avrupa'da 4. sırada

Renault küresel çapta 1.466.729 adet satış rakamına ulaştı. Bunun 832.605'i Avrupa'da ve 634.124 adedi diğer pazarlarda gerçekleşti.

Türkiye, 99.639 araç satışı ile bir önceki yıla göre satışlarını %22,6 oranında artırarak, Renault'nun binek ve ticari pazar sıralamasında 4’üncü sırada yer aldı. Türkiye, binek pazarında ise 3’üncü sırada yer aldı.

Renault, Avrupa’nın tamamen elektrikli pazarında üçüncü, tam hibrit pazarında ikinci sırada yer aldı.

Marka, Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin başarısı ve ürün gamı ile Avrupa C-segmentinde %21 oranında güçlü bir büyüme kaydetti.

Avrupa satışların yarısından fazlasını perakende pazarında satarak, Fransa'da lider konumu ile gelişmiş ürün gamını sundu.

Türkiye’de %22,6, Latin Amerika’da %8 ve Fas'taki %11 oranındaki satış artışlarından yakalanan güçlü performans sayesinde, satışların %43'ü Avrupa dışındaki pazarlarda gerçekleştirildi.

Küresel çapta 1.466.729 adetlik satış elde eden Renault, Avrupa'da 832.605 adet ile %6,4'lük bir pazar payına (2021 yılına kıyasla -0,7 puan) ulaştı. 2021 yılında olduğu gibi büyümesini elektrikli araç pazarında sürdüren marka, C segmenti, perakende pazarı ve hafif ticari araç pazarı olmak üzere nitelikli iş hacmiyle de gelişme kaydediyor.

Elektrikli Araç Pazarı

Renault, 2022 yılında satılan 228.000 araçla (2021'e göre + %12) elektrikli araç markaları arasında üçüncü oldu (binek otomobil pazarı). Marka, Avrupa elektrikli araç satışlarında ise üçüncü sırada yer aldı.

Renault, 2025 yılına kadar Avrupa’nın en çevreci ürün karmasına sahip olmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Renault, elektrikli araç karmasını 2021 yılına kıyasla +9 puan arttırıyor. E-Tech serisi (BEV ve hibrit güç-aktarma sistemleri) 2022’de Avrupa’daki Renault binek otomobil satışlarının %31 pazar ortalaması ile %39'unu temsil ediyor.

Megane E-Tech %100 Elektrikli, 33 bin adetle perakende pazarının en popüler elektrikli otomobili oldu. Satışın büyük bölümünü 450 km menzile ve Google® tarafından desteklenen Open RLink donanımına sahip üst versiyon oluşturdu. Megane E-Tech %100 Elektrikli, 2023 yılında Türkiye’de de satışa sunulacak.

Full-hybrid teknolojisi (HEV), 2021 yılına kıyasla +%64 artışla 117 bin adede ulaştı. Perakende müşterileri tarafından tercih edilen bu teknoloji, Clio'da %30, Captur'da %31, Arkana satışlarında %65'lik bir karmaya ulaşıyor. Ayrıca şimdiden yeni Austral'ın en önemli versiyonu olarak öne çıkıyor. Renault, 2022 yılında Avrupa hibrit elektrikli araç satışlarında ikinci marka olarak öne çıkıyor.

Nitelikli İş Hacmi

Renault, satışlarının yarısından fazlasını perakende müşterilerine satarak satış hedefine ulaştı. Perakende karması 2021 yılına kıyasla 8 puan artarak %51’e ulaştı. Bu pazar ortalamasına göre 7 puan artış anlamına geliyor. Avrupa perakende pazar payı 2021'e göre 0,3 puan artarak %6,1'e ulaştı.

C-segmentte de büyümesini sürdüren Renault, bu segmentte 200 bin adet satışla %21 büyüdü. Renault Arkana'nın başarısı, 2022 yılındaki 80 bin adedin üzerinde satışla devam ediyor.

Hafif Ticari Araç Pazarı

Renault, Avrupa hafif ticari araç pazarında %14,4'lük pazar payıyla ikinci sıraya yükseldi. Renault, 2022 yılında, müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve elektrikli araçlara geçiş hedeflerini yerine getirmek üzere hafif ticari araç ürün gamını yeni Kangoo E-TECH %100 Elektrikli ve yeni Master EV ile tamamladı. Renault, minivan segmentinde birinci ve orta/büyük van segmentinde ikinci sırada yer alıyor.

Renault, Avrupa dışındaki önemli pazarlarında da büyümeyi sürdürüyor. Satış hacmi toplam 634.124 adet olarak gerçekleşti ve 2021 yılı ile aynı seviyeyi korudu. Avrupa dışındaki satışların toplam marka satışlarındaki payı %43,2'ye ulaştı.

Türkiye, 2021 yılına kıyasla satışlarını %22,6 oranında arttırarak binek ve hafif ticaride toplam 99.639 araç satışı ve %12,7 pazar payıyla Renault'nun 4’üncü büyük pazarı oldu, sadece binek pazarı olarak bakıldığında ise 3. sırada yer aldı. Buna ek olarak Renault Türkiye’de hafif ticari araç satışlarını 2 katına çıkararak 2022 yılında %100’lük büyümeyle en iyi artış gösteren marka oldu. Bu da markanın ürün yelpazesinin pazarın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verdiğini kanıtlıyor.

Fas'ta satış adetleri %11,4 artarak 26.385 adede ulaştı ve pazar payı %16,3 ile son 10 yılın en iyi seviyesini gördü.

Renault, Hindistan pazarında ise lider Avrupa OEM (orijinal ürün üreticisi) olmaya devam ediyor.

Renault, Latin Amerika’da 2021 yılına kıyasla %8 artış kaydetti ve 283.116 satışla iyi bir performans sergiledi. Latin Amerika’nın en çok satan 4. binek otomobili olan Kwid'in başarısı sayesinde satış hacimleri Arjantin’de %26 ve Meksika’da %30 arttı.

Markanın satış performansını değerlendiren Renault COO’su Fabrice Cambolive: “Ekip, tüm önceliklerimizi yerine getirdi. Elektrikli pazarında, C segmentinde, perakende pazarında büyüdük. E-Tech serimiz, müşterilerin beklentilerini mükemmel bir şekilde karşılıyor ve bizi elektrikli araç pazarında Avrupa'nın üçüncü markası yapıyor. Renault'nun büyümesi 2023 yılında da; Megane E-Tech %100 Elektrikli ve yeni Austral gibi E-Tech ürünler ve 4 farklı nitelikli araçla devam edecek” dedi.