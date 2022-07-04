Param’dan Çalışanlarına Büyük Jest

Finansal teknoloji sektörünün öncü markası Param’dan çalışanlarına büyük destek geldi. Daha önce de prim ve maaş zamlarıyla dikkat çeken marka, ekonomik koşulları değerlendirerek yol ve yemek ücretlerinde de önemli bir artış yaptı.

Yemek ücretlerine yüzde 95, yol ücretlerinde yüzde 76 oranda artış

Yakın zamanda lansman filmini yayınlayan ve en son gelişme olarak 200 milyon USD üzerinde değerleme ile çok konuşulan Param, çalışanlarının motivasyonunu daha da artıracak bir düzenleme yaptı. Çalışanlarına verdiği değerle her zaman dikkat çeken Param, temmuz ayına yemek ve yol ücretlerinde yaptığı sürpriz bir artışla girdi. Param, tüm çalışanlarının yemek ücretlerine yüzde 95, yol ücretlerine ise yüzde 76 oranında artışla büyük bir katkı sağladı.

Param Grup CEO’su Emin Can Yılmaz: “Ekip arkadaşlarımız, başarımızın ana mimarları”

Param Grup CEO’su Emin Can Yılmaz, bu konudaki görüşlerini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Param ailesi olarak her geçen gün daha da büyüyoruz. 600’ü geçen ve yetkinliği her geçen gün artan çalışanlarımızla yılın ilk yarısını büyük başarılarla geride bıraktık. Fintech sektöründe ilkleri hayata geçirirken birlikte örnek bir çalışma performansı gösterdiğimiz ekip arkadaşlarımız, başarımızın ana mimarları.”