PALANDÖKEN’DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A EYT MEKTUBU

ANKARA- EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkârların da yer alması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sabahın seherinden gecenin geç saatine kadar 18 saat çalışan, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmasına rağmen bu güne kadar norm birliği sağlanamadığı için bu EYT’den esnaf ve sanatkar yararlanamıyor. Esnaf 9 bin iş gününde, SSK’lılar 7200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor. Ama esnaf ve sanatkar olduğu zaman 9 bin günde oluyor. Aradaki prim gün sayısı çok önemli. Bu norm birliğinin yapılmasının en önemli görevi aynı şemsiye altında, ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnafta yararlanmalı. Yani İşçiler 5 bin prim günü ile emekli olacakken, esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Emeklilik için gereken prim gün sayılarındaki farklılık Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık mutlaka ortadan kaldırılmalı” dedi.

-“İŞÇİLER 5 BİN GÜNDE, ESNAF İSE 9 BİN GÜNDE EMEKLİ OLUYOR”

EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal güvenlikte norm ve standart birliğini sağlamak için 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformu ile emeklilik şartlarındaki farklılık giderilemedi. Norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerek. İşçiler 5000 gün ile emekli olacakken, esnaf yine 9000 bin gün ile emekli olabilecektir. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık mutlaka ortadan kaldırılmalı” ifadelerini kullandı.

-“MÜJDELİ HABERİ KISA SÜREDE BEKLİYORUZ”

2000 yılından önce vergi kaydı olduğu halde Bağ-kur kaydı olmayan çok sayıda esnafın mağduriyetinin devam ettiğinin altını çizen Palandöken, “2000 yılından önce oda, sicil ve vergi kaydı olduğu halde BAĞ-KUR kaydı olamayan esnafa bu sürelerinden faydalanma imkanı verilmeli. Öte yandan esnaf ve sanatkar 60 gün sigorta primini yatırmayınca muayene olamıyor, ilacını alamıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yaklaşık 2 yıldır hastaneye gitme imkânı sağlandı. Ancak eczaneden ilacını alıp tedavisini olamama problemi devam ediyor. Sosyal güvenlik priminin cezalı da olsa alındığı sağlık sigortasından esnafımız faydalandırmadığı halde bunu cezalı yatırıyorsa bu haktan yararlanması olmazsa olmazımız. Esnaf ve sanatkarın 2 buçuk milyon insanın istifade ettiği EYT’den yararlanması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Vedat Bilgin’den EYT’li esnafımızın mağduriyetinin çözülmesi ile ilgili açıklamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.