Palandöken; KDV oranı tüm Gıda ürünlerinde tek olmalı

ANKARA – Esnafın uzun bir süredir temel gıdada KDV indirimini beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. Yüzde 7 oranındaki indirimin fiyatlara yansımasını bekliyoruz” dedi.

-“HALKIMIZ FİYATLARI ÇOK İYİ DENETLEMELİ”

KDV indiriminin fiyatlara yansımasının çok önemli olduğunu ifade Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pazartesi gününden itibaren uygulamaya giren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. Temel gıdada yüzde 7 oranındaki indirimin esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir” şeklinde konuştu.

-“İNDİRİMİN HAZİNEYE GELİR KAYBI OLMAYACAK”

KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybının olmasını beklemediklerini de vurgulayan Palandöken, “Perakende satışlardaki yüzde 7 oranındaki KDV indiriminin, Hazineye gelir kaybına neden olmayacağını, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını tahmin ediyoruz. Toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesi ile esnafın üzerindeki vergi yükü azalacağı için kayıt dışılık da azalacaktır. Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır. Ancak, sadece temel gıdada değil tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Tüm gıda ürünlerinin KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinde vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve deterjan ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1’e düşürülürse enflasyon daha erken düşer ” sözlerine yer verdi.