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Ne derseniz deyin; 5'liden (!) biri Cengiz’e dev ihale.

Kamudan en çok ihale alan ve 5'li çete olarak adlandırılan inşaat firmaları ihaleye doymuyor. İktidarla yakın ilişkileri olan Cengiz Holding'e bir dev ihale daha verildiği ortaya çıktı.

EKONOMİ 16.03.2022, 09:02 Murat Aydın
Ne derseniz deyin; 5'liden (!) biri Cengiz’e dev ihale.

Kamudan en çok ihale alan ve 5'li çete olarak adlandırılan inşaat firmaları ihaleye doymuyor. İktidarla yakın ilişkileri olan Cengiz Holding'e bir dev ihale daha verildiği ortaya çıktı.

5'Lİ ÇETE MİLLET BAHÇESİ İHALESİNİ KAPTI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır 2020 yılında, 21/b kapsamında pazarlık usulü ile yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi’nin, 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verildiğini hatırlattı.

"Rize Belediyesi, İyidere Lojistik Limanı’na 20 kilometre uzaklıktaki millet bahçesi ile ilişkili olan ‘Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi’nin yapımı işi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 17.06.2021 tarihinde talep yazısı yazmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 25.06.2021 tarihli yazı ile Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projeleri işinin “Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı” bünyesinde ilave iş olarak yapılacağını bildirmiştir. Daha sonra bu kıyı koruma projeleri “İyidere Lojistik Limanı İnşaatı” işine ilave olarak yapılması, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır" diyen Başarır, "Böylece Cengiz İnşaat’a ihalesiz bir şekilde Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başarır konuya ilişkin şunları söyledi:

2020'DE 98 MİLYON LİRALIK İŞ 2022'DE 250 MİLYON LİRA

"İyidere Lojistik Limanı İnşaatı işinin sözleşme bedeli 1 milyar 370 milyon TL’den, yüzde 7,16 oranındaki artış ile 1 milyar 468 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Böylece iktidar, 'Beşli Çete’den biri olan Cengiz İnşaat’a 98 milyon liralık bir kıyak daha yapmıştır. Bu 98 milyon TL’lik artış 2020 yılı birim fiyatları ile yapılmıştır. Ancak bu bedel 2022 birim fiyatları ile yapıldığında yaklaşık 250 milyon TL’yi bulmaktadır.”

KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNE AYKIRI
Yapımı devam etmekte olan Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı işi kapsamında, Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi ilave işi söz konusu iş kapsamında olmamasına rağmen, ihalesiz bir şekilde Cengiz İnşaat’a verildiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Bilindiği üzere, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş, sözleşmeye esas proje kapsamında olmalıdır. İki iş arasında bir bağlantı olması gerekir ki ancak bu çerçevede aynı yükleniciye ilave iş verilebilir. Aralarında 20 kilometre mesafe bulunan, bir lojistik liman işi ile millet bahçesine ait olan bir iş arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Bu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na çok açık bir şekilde aykırıdır. AKP iktidarı kanun tanımaz özelliğini burada da göstermiştir” sözlerini dile getirdi.

Kaynak:Yeniçağ

#Cengizinşaat #ihale #5liçete
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