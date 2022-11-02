Muratbey yenilikçi ve geleneksel Türk peynirlerini Paris’te dünyaya tanıttı

Türkiye’nin yerli markası Muratbey Peynirleri, dünyanın en büyük gıda fuarlarından olan SIAL PARIS 2022 Fuarı’nda inovatif ürünleriyle büyük ilgi gördü. D vitamini zengini bağışıklık güçlendiren ‘Plus’ ve ‘Misto’ peynirlerinin yanı sıra; Burgu, Sürmeli ve Kaymaklı gibi inovatif ürünleriyle de beğeni toplayan Muratbey, Türk peynirciliğinin yeni pazarlara tanıtılması adına önemli bir misyon üstleniyor.

Sağlıklı yaşamı destekleyen ürün ve projeleriyle ve inovasyondaki öncülüğüyle sektörde öne çıkan Muratbey, 15-19 Ekim’de düzenlenen SIAL PARIS Fuarında yerini aldı. Her yıl ürün portföyünü genişletecek inovatif çalışmalara imza attıklarını belirten Muratbey Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Prebiyotik, whey protein kaynağı ve bağışıklığı destekleyici inovatif ürünler ile sektördeki öncülüğümüzü devam ettiriyoruz. Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünler ile farklı pazarlara giriyor, ülkemiz lezzetlerini ve inovatif tatlarını fuarlar ve yurt dışı dijital çalışmaları ile dünyaya duyuruyoruz. “ dedi.

Yenilikçi peynirleri ile yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih edildiklerini anlatan Erol; “Muratbey, Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle, tüm dünyada farklı markalarla rekabet ediyor. TURQUALITY® kapsamındaki tek peynir markası olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Muratbey; ihracatı artırmak, global pazarlamaya ağırlık vererek ülkemize değer katmak için her yıl dünyanın önde gelen fuarlarında Türkiye’yi temsil etmeye devam ediyor.” dedi.

Zengin ürün portföyümüzü güçlendirdik

Bütün dünyanın beğenisini kazanan eşsiz ve yenilikçi lezzetlerle Fransa’da düzenlenen SIAL PARIS 2022 Fuarı’nda büyük ilgi gördüklerini belirten Necmi Erol; “SIAL PARIS Fuarının bizim için önemli bir yeri vardır. Muratbey Misto ve Burgu Plus, SIAL Innovation Paris 2020 organizasyonunda bağımsız uzmanlardan oluşan tüketici ürünleri komitesi tarafından “SIAL Innovation Selection 2020” (2020 SIAL İnovasyon Seçimi) ünvanı ile onurlandırıldı. Yenilikçi ve lezzetini koruyan ürünlerimizin yurt dışında da takdir gördüğünü göstermesi bakımından bu ödülün ve Paris’in bizim için ayrı bir yeri var. Bu ödülden aldığımız motivasyon ve güçle AR GE çalışmalarımıza hız verdik. Son olarak bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendiren en yeni inovatif ürünümüz “Plus Kaymaklı” ile zengin ürün portföyümüzü güçlendirdik. Prebiyotik, D vitamini ve whey (serum) protein içeriğiyle bağışıklık ve sindirim sistemlerine destek olan ve aynı zamanda az tuzlu olan Muratbey Plus Kaymaklı; özellikle spor yapanlar, çocuklar, yaşlılar ve tüm sağlıklı beslenmek isteyenler için son derece değerli bir içeriğe sahip. “Plus Kaymaklı” ile bir kez daha D vitamini yönünden zengin bir ürün geliştirerek, bağışıklığa destek olmaya devam ediyoruz. Muratbey olarak sağlıklı yaşamı ve bağışıklığı güçlendiren inovatif ürünler ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümemizi sürdürüyoruz. İnovatif ürünlerimizin gerek yurtiçinde gerekse hedef pazarlarımızda yatay ve dikey büyümemize ivme katacağına eminiz.” diye konuştu.

Fuarda olumlu dönüşler aldık

İhracatta büyüme hedefleri doğrultusunda SIAL PARIS Fuarı’na katıldıklarını belirten Erol, “Burgu, Misto, Sürmeli, Topi, D Plus ürünleri başta olmak üzere, pek çok peynirimizin SIAL PARIS Fuarı’nda tanınmasını ve deneyimlenmesini sağladık. Peynirlerimizi tadan herkesten çok olumlu dönüşler aldık. Fuar boyunca aralarında dünyanın dört bir yanından gelmiş ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Özellikle inovatif ürünlerimiz, benzer bir ürüne hiç rastlamadıklarını belirten ziyaretçilerimizden övgü aldı. Tüm dünya için peynire farklılık ve eğlence getirdiğimizi belirten ziyaretçiler ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarda önemli bağlantılar da kurmayı başardık. Türkiye’nin milli bir markası olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla ihracatımızı artırmayı ve ülkemizin ekonomisine katkımızı yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.