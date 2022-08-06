Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye’deki ilk ihracat destek ofisini hizmete açtı

Mücevher İhracatçıları Ofisi (MİB), sektörde bir ilke imza atarak, İstanbul’da Mücevher İhracatçıları Birliği Destek Ofisi’ni hizmete açtı. Kuyumcukent AVM’de faaliyete geçen destek ofisinin açılışına, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi Başkanı İmam Altınbaş, İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı ve İTO Kuyumculuk Komitesi Üyesi İlhami Yazıcı, Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz, Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uyanık ve İTO Kuyumculuk Komitesi Üyesi Ercan Özboyacı katıldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Destek Ofisi; ihracat danışmanı, teşvik danışmanı, mali müşavir, gümrük müşaviri ve hukuk danışmanlarından oluşan geniş bir ekiple, mücevher sektöründe faaliyet gösteren ihracat potansiyeli yüksek firmalara destek verecek. Aynı zamanda ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan firmalara da rehberlik edecek.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, Mücevher İhracatçıları Birliği Destek Ofisi’nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yönetim kurulu olarak yeni görevimize başlarken, sektörümüzün ihracatını artırma hedefiyle tüm üye kuruluşlarımıza destek olacağımızın sözünü vermiştik. Gerekli çalışmalarımızı hızla tamamlayarak sektörümüz için bir ilki hayata geçirdik. Mücevher İhracatçıları Birliği Destek Ofisimiz tam donanımlı bir şekilde hizmete açıldı. Sektörümüzde hali hazırda ihracat yapan firmaların yeni pazarlara girmesine katkıda bulunmak, daha fazla firmanın ihracat yapmasını teşvik etmek için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme ağı kurmayı hedefliyoruz. Tüm üye firmalarımızı Mücevher İhracatçıları Birliği Destek Ofisimize bekliyoruz.”