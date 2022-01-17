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Motorine yine zam geliyor
Çarşamba günü motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın gelmesi durumunda motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 TL 20 kuruşu aşacak.
EKONOMİ 17.01.2022, 10:55 17.01.2022, 11:07 Murat Aydın
Çarşamba günü motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın gelmesi durumunda motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 TL 20 kuruşu aşacak.
KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, Akaryakıt zamları dur durak bilmiyor. Çarşamba günü motorine yine zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatındaki artış, akaryakıtta zammı tetiklerken Çarşamba günü motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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