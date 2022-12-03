Motorine 3 gün önce yapılan indirim Zamla geri alındı!

Akaryakıt fiyatlarına son günlerde yapılan indirimler iki gün geçmeden tekrar geri alındı. Motorinin litresine kasım ayının 29'unda 82 kuruş, 30'un da ise 58 kuruş indirimcikler yapılmıştı. Bu indirimin toplamı 1 lira 40 kuruş yansımıştı tüketicilere.

Akaryakıt kullanan, Sürücüler, çiftçiler ve diğer kullanıcılar indirimlerin sürmesini beklerken, bugün motorine 1 lira 16 kuruş zam yapıldı.

1 lira 16 kuruşluk zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 65 kuruşa, Ankara'da 23 lira 80 kuruşa, İzmir'de ise 23.89 kuruşa yükseldi.

Zam yapılmayan benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 19 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 18 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara ve İzmir'de ise 20 lira 37 kuruşa, depolara dolduruluyor.

Zamlara isyan eden vatandaşlar "Asgari ücretliye yapılacak zam farkını devlet benzin ve motorinden çıkartmaya karar vermiş. Bir indirim bir bindirim haberlerinden kafayı yedik. Her salı günü kesin ya indirim ya bindirim haberi alıyoruz. Yolunacak kazdan beteriz" dediler.

Motorine yapılacak zam sonrası benzin ile arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 3 lira 48 kuruşa yükselecek. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.