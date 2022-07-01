Motorinden sonra Benzine ve otogaza da indirim yapılıyor

Akaryakıt fiyatlarına son bir yıl içinde yüzde 220'nin üzerinde gelen zamların ardından küçükte olsa indirimler yapılmaya başlandı. Önceki gönlerde motorin fiyatlarına yapılan indirimin ardından benzin ve otogaz kullananlar da kendi yakıtlarına indirim yapılmasını talep etmiti. Benzin ve Motorin fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak edilirken açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; Hem döviz kurları hem de uluslararası ürün fiyatları artışlarından dolayı son dönemde zam üstüne zam yapılan akaryakıtin benzin ve otogaz dallarına indirim yapılacak.

Akaryakıt Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek.

Son günlerde döviz kurlarında ve uluslararası ürün fiyatında kaydedilen düşüş, bugünkü indirimlerde etkili oldu.

AKARYAKITTA YENİ FİYAT RAKAMLARI NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de gerileyecek.

Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek. Otogaz fiyatları, bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 225 ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da bir sene önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Bu geceki indirimle birlikte benzinde zam oranı, yıllık yüzde 225, yılbaşından bu yana yüzde 105 oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da bir sene önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 269, yılbaşından bu yana yüzde 133 oldu.