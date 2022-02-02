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Milletvekili Pekgözegü'den Bakanı Pakdemirli'yi Çiftçilerle ilgili 'İntihar' sorusu

İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İktidarın dışa bağımlı tarım politikaları yüzünden borç batağına düşen çiftçilerin intihar etmelerini Meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Pekgözegü, Bakan Pakdemirli'ye, "Ardahan’da çiftçi Fuat Avşar’ın banka ve Tarım Kooperatifi’ne olan borçları yüzünden intihar ettiğine dair bilginiz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

EKONOMİ 02.02.2022, 10:48 Murat Aydın
Milletvekili Pekgözegü'den Bakanı Pakdemirli'yi Çiftçilerle ilgili 'İntihar' sorusu

 İzmir Milletvekili  Serpil Kemalbay Pekgözegü, İktidarın dışa bağımlı tarım politikaları yüzünden borç batağına düşen çiftçilerin intihar etmelerini Meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Pekgözegü, Ardahanlı çiftçi Fuat Avşar’ın intiharını örnek vererek, Bakan Pakdemirli'ye, "Ardahan’da çiftçi Fuat Avşar’ın banka ve Tarım Kooperatifi’ne olan borçları yüzünden intihar ettiğine dair bilginiz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Siyasi iktidarın tarımı ve hayvancılığı bitirme noktasına getiren dışa bağımlı politikalar, ekonomide yaşanan krizler, pandemi, döviz kurlarındaki artış ve doğal afetler yüzünden borç batağına düşen çiftçilerin üretim yapamaz hale geldiğini belirten İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Türkiye’de 81 il arasında gelişmişlik sıralamasında son sıralarda yer alan, devlet yatırımlarına ve teşviklerine olan ihtiyaçları karşılanmayan, bölgesel eşitsizlikler nedeniyle tarım sektörünün küçüldüğü,  işsizliğin ve güvencesizliğin daha da büyüdüğü, yoksulluğun derinleştiği Ardahan ili ve bölgedeki diğer illerde çok daha bariz bir şekilde yaşanmaktadır" bilgisini paylaştı.

ÇİFTÇİ SAYISI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Çiftçilerin, dışa bağımlılıkla birlikte artan gübre, ilaç, mazot, elektrik, tarımsal sulama ve diğer maliyetler yüzünden, kooperatif, banka ve tefecilere borçlanan binlerce çiftçinin toprağını bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Milletvekili Pekgözegü, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne göre 2002 yılında 2.8 milyon olan çiftçi sayısının bugün 1.8 milyona kadar düştüğüne dikkat çekti.

ÇİFTÇİYE FAİZ YÜKÜ DAYATILIYOR

2021 yılı TÜİK verilerine göre yüzde 36 artan üretim maliyetlerinin bazı ürünlerde yüzde 120’lere yükseldiği bilgisini paylaşan Kemalbay, BDDK verilerine göre 2021 yılı Ocak ayına 130.4 milyar TL ile başlayan tarım kredi borçlarının Kasım 2021 itibarıyla 161.8 milyar TL’ye çıktığını vurguladı. İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü "İktidar Tarım Kredi Kooperatifi borçlarına üç yıl içinde geri ödemeli yapılandırma adı altında borcun yüzde 30’unu peşin ödemek şartıyla, faizinde hiçbir indirim olmadan, çiftçiye yüzde 12-18 arası faiz yükünü dayatmıştır.  Borçlarını ödeyemeyen, tarlaları, traktörleri haczedilmeye başlayan çiftçilerin, Bakan ile görüşme talepleri kabul edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI DESTEK VERİLMEDİ

'‘Çiftçi moralini bozmasın, ekmeye devam etsin'’ diyen Bakan Pakdemirli'ye seslenen Milletvekili Pekgözegü, "Çiftçi borç harç içindeyken, gerçek enflasyon yüzde 80’lerin üzerindeyken, traktör ve tarlamıza haciz konulmuşken nasıl moralimiz düzgün olabilir. Halkların Demokratik Partisi olarak bir çok Kanun Teklifi, Araştırma ve Soru Önergeleri vermiş olmamıza rağmen Bakanlığınızca çiftçilerimizi rahatlatacak kapsamlı bir üretim desteği sunulması yönünde hiçbir adım atılmamıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

ÇİFTÇİ İNTİHARLARI

İzmir Torbalı'da 2021 yılında borçlarını ödeyemediği için 46 yaşında 3 çocuk babası çiftçi Basri Yıldırım'ın, Muğla Milas'ta 50 yaşında iki çocuk babası Fahrettin Aktaş'ın intihar örneklerini paylaşan Pekgözegü, "2022 yılı Ocak ayında ise Ardahan Merkez Ömerağa köyünde çiftçi Fuat Avşar'ın da banka borcu haciz işlemi ardından yaşamına son vermiştir. Fuat Avşar gibi birçok çiftçinin borç haczi altında olduğu öğrenilen Ardahan'da özelikle Deniz Bank'a olan borçların köylüleri olduğu gibi esnafı da bunalttığı bilgileri basında yer almıştır" dedi.

İNTİHAR EDEN ÇİFTÇİDEN HABERİNİZ VAR MI?

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Kemalbay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Ardahan’da çiftçi Fuat Avşar’ın banka ve Tarım Kooperatifi’ne olan borçları yüzünden intihar ettiğine dair bilginiz var mıdır?" sorusunu yöneltti. Pekgözegü, şu sorularına da yanıt istedi:

  1. 2019-2022 yılları arasında kaç çiftçi Tarım Kredi Kooperatiflerine, bankalara veya tefecilere olan borcu yüzünden yaşamına son vermiştir?
  2. Ocak 2022 yılı itibarı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine, özel ve devlet bankalara borcu olan çiftçi sayısı kaçtır? Bu çiftçilerin toplamda borç tutarı ne kadardır?
  3. Ocak 2022 yılı itibarı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine ve devlet ve özel bankalara olan kredi borçları sebebiyle icra ve haciz işlemi uygulanan çiftçi sayısı kaçtır?
  4. Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçiye verilen 50 bin liralık kredinin 180 bin lira olarak geri ödeneceği iddiaları doğru mudur?
  5. 5 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü yapan ve 10 yerden toplamda 180 bin lira maaş aldığı ve paravan şirketler üzerinden çiftçilere verilen krediler üzerinden büyük gelir elde ettiği iddiaları ile gündemde olan ve birkaç gün kadar önce görevden alınan eski genel Müdür Fahrettin Poyraz hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmamışsa nedeni nedir?
  6. Çiftçiler almış oldukları kredi borçlarını ödeyemeyip mallarına, topraklarına gelen hacizlerle bir çıkmazda iken veya ödeyemedikleri borçları nedeniyle yaşamlarına son verirken Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Ziraat Katılım Bankası ve Turkcell’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Hüseyin Aydın’ın üç yerden aylık toplamda 136 bin 500 TL ücret aldığı iddiaları doğru mudur? Doğru değil ise Hüseyin Aydın’ın toplamda aylık geliri ne kadardır?
  7. Çiftçilerin borçlarının koşulsuz olarak devlet tarafından karşılanması için bir planınız mevcut mudur?
  8. Bakanlığınızın, çiftçilerin mazot, gübre ilaç, tohum, elektrik ve tüm tarım giderlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi’nin (KDV) kaldırılması taleplerinin yerine getirilmesine yönelik bir çalışması var mıdır?
  9. Bakanlığınızca, çiftçilerin, mazot ve gübrenin yüzde elli hibe verilmesi ve sicil affı taleplerine yönelik yapılan bir çalışma var mıdır?
  10. Elektrik faturalarına gelen fahiş zamlarda düşünüldüğünde, elektrik faturasını ödeyemeyen çiftçilerin elektrik borçlarının faizsiz olarak hasat sonuna bırakılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?
  11. Çiftçinin ve köylünün borç yükü altında, ekonomik sıkıntı içinde olduğu ve yaşamlarını sonlandırma noktasına geldiği bir ortamda tarım sektörüne yönelik kapsamlı bir üretim desteği planlaması yapılması düşünülmekte midir?
  12. Türkiye’de 81 il arasında gelişmişlik sıralamasında son sıralarda yer alan Ardahan ilinin sosyoekonomik yapısını iyileştirme, devlet yatırımlarına ve teşviklerine olan ihtiyacı karşılama amacıyla Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

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